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6 de abril de 2026
Luz, cámara, acción.

Se estrena "Instante", una película con Magui Bravi y Alejandro Fiore

Con Manuela Viale, Pablo Yotich, Magui Bravi y Alejandro Fiore, una película en clave de un drama emocional protagonizado filmada en la Provincia y Madrid.

Alejandro Fiore y Magui Bravi, en escena.&nbsp;

Alejandro Fiore y Magui Bravi, en escena. 

El próximo 23 de abril llega a los cines “Instante”, una película en clave de un drama emocional protagonizado por Manuela Viale, Pablo Yotich, Magui Bravi y Alejandro Fiore, con la dirección de Daniel Silveira, Pablo Bustos y Álvaro Galarza Lima.

La película, que cuenta con el apoyo del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires propone una mirada íntima y contemporánea sobre los vínculos humanos en momentos límite y con Magui Bravi como una terapeuta.

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El elenco se completa con Juan Paya, Gabriel Almirón, Luly Drozdek, Selene Moscardi, Mosquito Sancineto, Nazareno Laborato, Griselda Rappi, Belén Tassi, Charly Issa y Agustín Salas, quienes acompañan este relato coral atravesado por el amor, la pérdida y las segundas oportunidades.

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Cómo es la película con Magui Bravi y Alejandro Fiore

Con una estructura que entrelaza historias, Instante construye un universo sensible donde la vida puede cambiar en un segundo. A través de sus personajes, la película reflexiona sobre esos momentos decisivos que transforman para siempre el rumbo de las personas, apostando a una puesta íntima centrada en las actuaciones y en la potencia emocional del relato.

Instante es una producción de Avanza Producciones y Che Contenidos, realizada en Argentina con el apoyo del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

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Rodada en locaciones de La Plata y Madrid, la película construye una estética que acompaña el recorrido emocional de sus personajes, reforzando el cruce entre lo íntimo y lo universal.

Dos historias se entrelazan en el instante en que la vida cambia para siempre. Entre diagnósticos, despedidas, terapias y nuevas oportunidades, cuatro personas descubren que el amor no siempre llega cuando lo esperamos… pero siempre llega cuando lo necesitamos.

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