Cinco películas sobre la dictadura militar: de "La historia oficial" a "Argentina 1985"

Los terribles hechos ocurridos durante la última dictadura militar fueron reflejados por el cine argentino con la producción de recordadas películas que fueron rodadas a partir del regreso de la Democracia, como “La historia oficial” y hasta la reciente “Argentina 1985”.

Estrenada en 1985 y ganadora de un Oscar, “La historia oficial” sigue a Alicia, una profesora de clase alta, que sospecha que su hija adoptada podría ser hijo de desaparecidos, lo que la enfrenta a la brutal realidad, su marido cómplice y el desmoronamiento de su entorno familiar. Fue dirigida por Luis Puenzo y protagonizada por Norma Aleandro y Héctor Alterio.

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“La Noche de los Lápices”, de 1986, es una película inspirada en la novela homónima de María Seoane y Héctor Ruiz Núñez. Dirigida por Héctor Olivera, reconstruye la historia de siete estudiantes de La Plata que fueron secuestrados, torturados, asesinados y otros desaparecidos entre el 9 y el 21 de septiembre de 1976.

“Kamchatka”, de 2002, fue dirigida por Marcelo Piñeyro y protagonizada por Ricardo Darín y Cecilia Roth. Cuenta la historia de una familia que debe abandonar su vida y esconderse en el campo, contada desde la perspectiva de su hijo de 10 años, Harry, quien transforma el terror en una aventura de resistencia.

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Infancia Clandestina

En 2011 se estrenó “Infancia clandestina”, dirigida por Benjamín Ávila y con las actuaciones de Natalia Oreiro y Ernesto Alterio. Sigue la historia de Juan, un niño de 12 años que regresa a la Argentina en 1979 bajo una identidad falsa junto a sus padres militantes montoneros, viviendo en la clandestinidad durante la última dictadura militar.

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Argentina 1985

La reciente “Argentina 1985”, de 2022, contó con la dirección de Santiago Mitre y las actuaciones de Ricardo Darín y Peter Lanzani. Está inspirada en la historia real de Julio Strassera, Luis Moreno Ocampo y su joven equipo jurídico que se atrevieron a juzgar y encarcelar a los integrantes de las juntas de la última dictadura militar argentina.