En Lomas de Zamora florecen los pañuelos por la memoria a 50 años de la dictadura

La campaña "Florecerán Pañuelos" llegó durante este mes de marzo a los 40 Centros Integrales de Salud (CIS) que tiene el Municipio en los distintos barrios para conmemorar los 50 años de la dictadura militar y recordar a los más de 300 detenidos desaparecidos de Lomas de Zamora .

Con charlas, murales, talleres y bordados de pañuelos, el objetivo fue reflexionar sobre la etapa más oscura de nuestra historia y reafirmar el compromiso con las banderas de Memoria, Verdad y Justicia . En los encuentros participaron los equipos de salud de los CIS integrados por médicos, enfermeros, trabajadores sociales y administrativos junto a vecinos y vecinas que se sumaron a la propuesta.

"Quiero felicitar especialmente a los equipos de los Centros Integrales de salud que han llevado adelante esta iniciativa en pos de la decisión que tomamos de sumarnos a la campaña 'Florecerán Pañuelos'. También destacar la participación de la comunidad que estuvo presente en cada uno de los encuentros que fuimos realizando durante marzo", señaló la secretaria de Salud, Luciana Angueira, quien remarcó que "en estos tiempos, estos espacios son fundamentales para defender la Memoria, la Verdad y la Justicia".

La campaña "Florecerán pañuelos" es impulsada por Abuelas de Plaza de Mayo para que instituciones, sindicatos, la comunidad educativa y organizaciones de la sociedad hagan pañuelos blancos intervenidos con frases, nombres, símbolos y dibujos con el objetivo de que florezcan historias en todos los rincones del país.

El pañuelo blanco es un símbolo emblemático del Nunca Más y una manera de hacer memoria para recordar las historias de vida, lucha y militancia de una generación que buscaba la ampliación de derechos y la soberanía.

Memoria activa y emoción en los hospitales de Lomas de Zamora

Con la premisa de que la memoria también se construye desde la salud pública, en los últimos días se hicieron varios homenajes y actividades por los 50 años de la dictadura en hospitales de Lomas.

En el Esteves de Temperley se llevó adelante una intervención de la Bandera Argentina con las caras y nombres de trabajadores de salud desaparecidos pertenecientes a la Región VI. También se volvió a pintar la escultura del pañuelo blanco que se encuentra en el Parque de la Memoria del hospital y se descubrió una placa conmemorativa por los 50 años del 24 de marzo de 1976.

memoria gandulfo Jornada por la memoria en el Hospital Gandulfo.

La historia de una lomense secuestrada

Por su parte, en la UPA de Fiorito hicieron un acto para recordar y reflexionar sobre una de las etapas más dolorosas de nuestra historia. Los profesionales compartieron la historia de Claudia Astueta, estudiante trabajadora de la salud que fue secuestrada junto a su marido en Lomas de Zamora. También descubrieron una placa por los 50 años del golpe y sembraron árboles como símbolo del florecimiento de la memoria.

Y el Gandulfo tuvo una emocionante jornada en memoria de Norberto "Suki" Ramírez y Mario Bardi Buclan, médicos desaparecidos del hospital. La reconocida muralista Florencia Menéndez hizo un cuadro en honor a los médicos que fue intervenido con frases y mensajes por parte de familiares e invitados. También estuvieron Teresa Laborde (sobreviviente de la dictadura que nació mientras su mamá era trasladada al Pozo de Banfield) y Mabel Careaga (hija de Ester Ballestrino, una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo), quienes compartieron historias para reflexionar.