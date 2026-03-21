Siguen las actividades en Lomas por los 50 años de la dictadura

Por los 50 años de la última dictadura militar , en Lomas de Zamora se están multiplicando las actividades en distintos barrios para seguir fortaleciendo la memoria y el compromiso con la democracia .

En la Secundaria N°14 Tomás Espora, más conocida como el Comercial de Temperley , este jueves realizaron un emotivo homenaje a los estudiantes desaparecidos Norberto "Suki" Ramirez (egresado en 1960) y María "Chavela" Reynoso (egresada en 1969). Con la participación de familiares y autoridades se descubrió una placa que fue entregada por el Gobierno de la Provincia en el marco de Detectives de Memoria , un programa pensado para la construcción del Registro Único de estudiantes víctimas del golpe cívico-militar .

El Concejo Deliberante de Lomas tuvo ayer su quinta sesión especial en el Espacio para la Memoria (Ex Pozo de Banfield) con el objetivo de tratar diferentes iniciativas para recordar a las víctimas del terrorismo de Estado . Desde la Subsecretaría de Derechos Humanos del Municipio , a cargo de Laura Berardo , presentaron un proyecto para declarar al 2026 como "Año de los DDHH por la Memoria, la Verdad y la Justicia" . También reconocieron a Noemí Di Gianni , ex presa política de la dictadura y actual concejala.

Las actividades continuarán este sábado 21 de marzo, a las 17, con un acto en San José (Avenida Eva Perón y Podestá) para conmemorar un nuevo aniversario de la Masacre de Pasco en recuerdo de los vecinos y militantes asesinados por la Triple A .

El Pozo de Banfield es una de las sedes principales de las actividades a nivel local.

Mientras que el domingo, a las 10, en el Potrero del Club Estrellas Unidas de Fiorito (Larrazabal 2909) llevaron a cabo una jornada deportiva y cultural en homenaje a los 30 mil desaparecidos. "Fútbol, Memoria y Diego" es el nombre del encuentro organizado por el Municipio que tendrá como invitada especial a Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora.

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El domingo también habrá un festival desde las 18 horas en el Centro Cultural Artesresistir de Banfield (Vieytes 307) con música en vivo, exposiciones y la posibilidad de que los vecinos lleven remeras o pañuelos para estampar.

Otra de las propuestas destacadas es la vigilia que se realizará en el Pozo de Banfield en vísperas del 50 aniversario del Golpe de Estado. Organizada por Hijos Lomas, la cita será el martes 23 de marzo a las 18 en el Espacio para la Memoria ubicado entre las calles Siciliano y Vernet. Allí habrá música a cargo de Don Goyo, No me Importa, Les Ñeris, Ballet Raíces del Sur, Tropilla Ranquel, Orquesta Andina, Amelia Martin y la Murga 5 pal'peso. Además desplegarán intervenciones artísticas, estampados y tatuajes.

Los clubes de la ciudad tienen memoria

Banfield, Los Andes y Temperley organizaron actividades bajo la premisa de Memoria, Verdad y Justicia. En la cancha Banfield, uno de los primeros clubes en reasociar a hinchas que fueron víctimas del terrorismo de Estado, hubo emotivos momentos durante el partido de este viernes con Tigre. El equipo salió a la cancha con una remera alusiva a los Derechos Humanos y en el entretiempo recordaron a los 11 desaparecidos que fueron socios del Taladro con sillas vacías en la tribuna Mouriño a modo simbólico.

Temperley hará lo propio este sábado a las 12 en la Placita de La Memoria del Club, donde inaugurarán el "Contador de Nietxs" con la presencia de Daniel Santucho Navajas (nieto restituido 133). El acto será en la Avenida 9 de Julio 360.

Y en Los Andes van a recodar al socio desaparecido Norberto "Suki" Ramirez con un mural, música y micrófono abierto en el marco de una jornada que se llevará a cabo el domingo, a las 12, en la calle Portela 1600.