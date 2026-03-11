Lomas tendrá más de 50 actividades por la memoria durante marzo

El 24 de marzo se cumplen 50 años de la dictadura militar más sangrienta y dolorosa que tuvo nuestro país. Ya pasó medio siglo y todavía no se sabe dónde están muchos de los desaparecidos y niños robados por los militares . Para conmemorar este aniversario tan especial, en Lomas de Zamora habrá múltiples actividades centradas en la importancia de la memoria y el Nunca Más .

Una de las sedes que tendrá diferentes propuestas es el Espacio para la Memoria (Ex Pozo de Banfield) que durante el terrorismo de Estado funcionó como centro clandestino de detención . "Articulando con la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia y el Municipio de Lomas se generó un cronograma de actividades que van de la cultura hacia lo social y académico. Vamos a tener charlas para pensar los 50 años de la dictadura en clave feminista, comunitaria, económica, política y cultural; visitas guiadas durante todo marzo para instituciones y escuelas; una sesión especial del Concejo Deliberante y la Vigilia del 23 de marzo ", detallaron desde la Mesa de Trabajo del Ex Pozo .

Este sábado 14 de marzo, desde las 14, los chicos del Centro Comunitario Padre Conforti visitarán y conocerán la historia del lugar en el marco de una nueva edición de las recorridas organizadas por Turismo Lomas . Mientras que el domingo 15, a partir de las 16, en la Plaza 17 de Agosto de Centenario (Gordillo y Siciliano) habrá una jornada cultural y por la memoria abierta a la comunidad.

Ubicado sobre las calles Siciliano y Vernet , el Ex Pozo de Banfield tendrá otras actividades destacadas como la charla-debate sobre nuevas derechas (19 de marzo a las 17), la quinta sesión especial del Concejo Deliberante (30 de marzo) y la Vigilia a 50 Años del Golpe que se realizará el 23 de marzo, desde las 18, para recordar a los 30 mil desaparecidos y prepararse para lo que será una histórica movilización a Plaza de Mayo .

"Entre el Espacio para la Memoria, las áreas de gestión del Municipio y otros colectivos va a haber más de 50 actividades en el territorio lo cual nos pone muy contentos porque en este año bisagra es fundamental llegar a cada localidad y rincón de Lomas con propuestas integrales, iniciativas que involucren a los distintos sectores de la sociedad y con un discurso muy claro y concreto que tiene que ver con el repudio total a lo que ocurrió en la última dictadura cívico-militar", destacaron desde la Mesa del Ex Pozo.

Actos por los 51 años de la Masacre de Pasco, festivales culturales, muestras de arte, homenajes a desaparecidos, encuentros escuelas y con centros de estudiantes, obras de teatro y pintura de murales son otras de las actividades que se desarrollarán en espacios públicos e instituciones.

Fortalecer la memoria y luchar contra el odio

Más de 350 personas pasaron por el Pozo de Banfield, uno de los centros clandestinos de detención de la dictadura que tenía una maternidad clandestina en la que se apropiaron bebés ilegalmente. También es conocido por ser el lugar donde estuvieron detenidos y fueron desaparecidos los jóvenes de La Noche de los Lápices. Gracias a la lucha popular, se logró su desafectación en 2006 y su apertura como Espacio para la Memoria a partir de la firma del convenio tripartito en 2015.

El año pasado hicieron visitas guiadas, obras de teatro, presentaciones de libros y una jornada de salud mental, entre otras actividades con una participación total que superó las 15 mil personas. "Tenemos el compromiso de defender el Nunca Más como el patrimonio, contrato social y el acuerdo más importante de la democracia en nuestro país. Muchas fuerzas políticas, expresiones sociales y referencias lo han construido y hoy debemos ser cada vez más para defenderlo ante los ataques que se sufren permanentemente con noticias falsas, archivos que no son fieles a la verdad histórica y mucha virulencia y odio emanado de manera muy peligrosa por funcionarios del Gobierno Nacional", remarcaron desde la Mesa.