Un incendio destruyó una casa y provocó daños en un negocio en Temperley

Los Bomberos de Lomas y Defensa Civil trabajando en el lugar.

Un incendio destruyó por completo una vivienda y provocó serio daños en una verdulería en el barrio San José de Temperley. Intervinieron de urgencia los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora.

El siniestro tuvo lugar este miércoles por la tarde en la calle Yerbal al 300, casi esquina Las Casuarinas y a pocas cuadras del límite con la localidad de Banfield. En ese lugar había una casa ubicada a metros de una verdulería.

Por causas que se investigan, la propiedad empezó a prenderse fuego y las llamas se salieron de control, arrasando con todo a su paso y alcanzando el negocio.

De inmediato se organizó un amplio operativo de asistencia en la zona. Se acercaron al lugar los Bomberos de Lomas, personal de Defensa Civil, una ambulancia del servicio 107 de Emergencias Lomas y efectivos policiales de la jurisdicción.

Según informaron fuentes oficiales a La Unión, la vivienda quedó totalmente destruida y también hubo serios daños en la verdulería. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas. Defensa Civil inspeccionó la casa incendiada y solicitó la intervención del área de Obras Particulares para evaluar la estructura y verificar si hay peligro de derrumbe, según pudo averiguar este medio.

