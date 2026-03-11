miércoles 11 de marzo de 2026
11 de marzo de 2026
Esta tarde.

Un incendio destruyó una casa y provocó daños en un negocio en Temperley

Ocurrió en el barrio San José. Los Bomberos de Lomas de Zamora intervinieron para controlar el incendio.

Los Bomberos de Lomas y Defensa Civil trabajando en el lugar.

El siniestro tuvo lugar este miércoles por la tarde en la calle Yerbal al 300, casi esquina Las Casuarinas y a pocas cuadras del límite con la localidad de Banfield. En ese lugar había una casa ubicada a metros de una verdulería.

El incendio provocó importantes daños.
Anoche.

Feroz incendio en Temperley: una casa de dos pisos quedó destruida
El siniestro ocurrió en la peatonal Laprida y Acevedo.
Esta tarde.

Susto en el centro de Lomas por un principio de incendio en la peatonal Laprida

Por causas que se investigan, la propiedad empezó a prenderse fuego y las llamas se salieron de control, arrasando con todo a su paso y alcanzando el negocio.

El incendio provocó serios daños

incendio
Así quedó el lugar tras el incendio.

Así quedó el lugar tras el incendio.

De inmediato se organizó un amplio operativo de asistencia en la zona. Se acercaron al lugar los Bomberos de Lomas, personal de Defensa Civil, una ambulancia del servicio 107 de Emergencias Lomas y efectivos policiales de la jurisdicción.

Según informaron fuentes oficiales a La Unión, la vivienda quedó totalmente destruida y también hubo serios daños en la verdulería. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas.

Defensa Civil inspeccionó la casa incendiada y solicitó la intervención del área de Obras Particulares para evaluar la estructura y verificar si hay peligro de derrumbe, según pudo averiguar este medio.

