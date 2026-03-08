Llavallol: las impactantes imágenes del incendio en la antigua cervecería Bieckert

El incendio en la antigua fábrica de Llavallol.

El incendio ocurrido en la antigua fábrica donde alguna vez funcionó la cervecería Bieckert, en Llavallol, dejó imágenes impactantes de lo que fue la intervención de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora, para evitar que el siniestro tenga consecuencias graves.

El hecho que preocupó a los vecinos ocurrió cerca de las 17 horas, cuando se originó un foco ígneo dentro del predio ubicado en Avenida Antártida Argentina al 2000.

A raíz de la situación, se desplegaron cinco dotaciones con un total de 15 bomberos que trabajaron en el lugar para contener el siniestro y evitar que se propagara a sectores linderos.

Durante el procedimiento, los bomberos llevaron adelante maniobras de contención y enfriamiento dentro del predio con el objetivo de circunscribir el foco ígneo y minimizar los daños.

FotoJet (31) Los Bomberos de Lomas de Zamora pudieron controlar el incendio. El origen del incendio El fuego generó la preocupación de los vecinos, que a pesar de la distancia, pudieron ver las llamas a distancia. En tanto, las causas que originaron el incendio son materia de investigación todavía para las autoridades.

Compartí esta nota en redes sociales:







