Llavallol: las impactantes imágenes del incendio en la antigua cervecería Bieckert

Los Bomberos Voluntarios de Lomas asistieron rapidamente al lugar del los hechos, ocurrido en Llavallol. Las autoridades investigan el origen del incendio.

El incendio ocurrido en la antigua fábrica donde alguna vez funcionó la cervecería Bieckert, en Llavallol, dejó imágenes impactantes de lo que fue la intervención de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora, para evitar que el siniestro tenga consecuencias graves.

El hecho que preocupó a los vecinos ocurrió cerca de las 17 horas, cuando se originó un foco ígneo dentro del predio ubicado en Avenida Antártida Argentina al 2000.

Los bomberos de Lomas asistieron con una dotación para apagar el incendio.
A raíz de la situación, se desplegaron cinco dotaciones con un total de 15 bomberos que trabajaron en el lugar para contener el siniestro y evitar que se propagara a sectores linderos.

Durante el procedimiento, los bomberos llevaron adelante maniobras de contención y enfriamiento dentro del predio con el objetivo de circunscribir el foco ígneo y minimizar los daños.

El origen del incendio

El fuego generó la preocupación de los vecinos, que a pesar de la distancia, pudieron ver las llamas a distancia. En tanto, las causas que originaron el incendio son materia de investigación todavía para las autoridades.

