Banfield: organizan un festival solidario por los incendios en la Patagonia

Los incendios en la Patagonia ya arrasaron con 45 mil hectáreas de parques nacionales , bosques y vegetación nativa . Frente al abandono del Gobierno Nacional , lo que se activó es la solidaridad de la gente para brindar ayuda . Este sábado, en el Centro Cultural Artesresistir de Banfield realizarán un festival artístico con el objetivo de juntar donaciones para Chubut .

A las 21 comenzará el evento en el espacio ubicado sobre Vieytes 307 , a metros de la Avenida Hipólito Yrigoyen . Allí se presentarán los artistas Pau Bori, Giselle Rivero, Juan Martín Pérez Cortes, Gonzalo Dalairac, Ale Forneiro, Tinto, Kevín Nicolás Pérez, Mateo Saralegui, Andrea Gauna, Chizo Roccatagliata, Latingeisha, Juan Naschel, Manuel Marchioni y Gerardo Villar.

"Los incendios forestales en la Patagonia están arrasando nuestro territorio y destruyendo los hogares de miles de familias en el sur del país. Todo mientras el presidente Milei canta y baila con sus secuaces en Mar del Plata. Frente a la indiferencia del Gobierno, desde la cultura conurbana nos organizamos para acompañar y resistir", destacaron desde el centro cultural gestionado por la Organización Aconcagua .

Todo el dinero recaudado en el festival solidario va a ser destinado a damnificados , brigadistas y voluntarios que están combatiendo el fuego en la Patagonia. Aunque no puedan ir al evento, las personas interesadas en colaborar pueden hacer una donación al alias resistir.patagonia o contactarse con el WhatsApp 11-3647-9407.

Incendios, pérdidas y tristeza en la Patagonia

Desde que arrancó el verano, los incendios en la Patagonia están generando situaciones dramáticas. En el Parque Nacional Los Alerces, en Chubut, 20 mil hectáreas de terreno montañoso cubierto de bosque y vegetación fueron alcanzadas por el fuego que también llegó a las zonas residenciales aledañas.

Mientras que en Puerto Patriada, un incendio consumió unas 30 mil hectáreas y afectó a una gran cantidad de hogares en las localidades turísticas de Epuyén y El Hoyo. Hace varias semanas que brigadistas, bomberos, voluntarios y asistentes vienen haciendo un gran esfuerzo para tratar de un frenar a un fuego que por momentos es incontrolable y arrasa con paisajes naturales, zonas rurales, casas particulares y animales.

La situación se da en un contexto de sequía, altas temperaturas y la falta de políticas públicas por parte de un Gobierno Nacional que profundiza el ajuste, el desfinanciamiento y niega el cambio climático. Ante el abandono institucional, muchas personas que viven en la Patagonia se organizaron para ayudar a los brigadistas, comprar equipamiento y juntar donaciones para los afectados.