Vecinos de Lomas se organizaron para ayudar a quienes combaten los incendios en la Patagonia

Un grupo de vecinos de Lomas y otros distritos se unieron con el objetivo de colaborar contra los incendios forestalesde la Patagonia argentina . En menos de 24 horas, se organizaron y pusieron a disposición tres espacios para recibir donaciones, que pronto serán trasladadas al sur del país.

Marilina Calós es una de las referentes de la agrupación vecinal que se encuentra en contacto permanente con la Red Virtual Patagonia con el propósito de ayudar desinteresadamente a todos los voluntarios y el personal que está combatiendo los incendios en Río Negro, Neuquén, Chubut y Santa Cruz.

“Muchos vecinos nos pusimos en contacto con esta red autogestiva y, al ver que varios éramos de zona Sur, decidimos armar un pequeño grupo de WhatsApp para estar más organizados. Ahí, entre 20 personas intercambiamos información y hasta conseguimos tres espacios para que sirvan como centros de acopio para las donaciones ”, explicó Calós sobre la movida vecinal que tuvo su origen al observar los desastres que está provocando el fuego en distintas zonas de la Patagonia.

Desde Lomas enviarán donaciones para colaborar con los incendios ocurridos en el sur del país.

En una primera instancia, los vecinos están recibiendo donaciones de ropa de trabajo, medias caña alta, plantillas y borcegos, antiparras, anteojos, linternas, insumos de primeros auxilios, medicamentos, agua, fruta, mercadería, caramelos y barras de cereal. Asimismo, también se precisan mangueras, motobombas, cascos, mochilas, hidrantes, machetes, palas, guantes y barbijos, entre otros elementos.

Los centros de acopio en Lomas son los siguientes: Cultura Del Sur, ubicado en Meeks 1066, recibe donaciones de miércoles a viernes de 18 a 21 y el sábado de 10 a 13; el Centro Cultural Martina Chapanay, en Triunvirato 808, recepciona insumos los lunes, miércoles y viernes de 10.30 a 13 y los martes y jueves de 17 a 19.

A su vez, hay un espacio a disposición en Monte Grande: el ECAS (Empresa Cooperativa de Alimento Soberano), situado en Arana 293, también recibirá donaciones de lunes a sábados de 9 a 20.

Los vecinos, junto a Red Virtual Patagonia, ya están coordinando para lo que será el traslado de las donaciones a las provincias del Sur del país. “Muchas personas pusieron a disposición camiones particulares para el transporte”, admitió Marilina, muy comprometida en la causa.

La primera fecha límite para la recepción de las donaciones es el sábado 17 de enero. Aquellos que deseen recibir más información o hacer algún aporte económico pueden contactarse por WhatsApp al 1134370438 (Marilina) o 1167351565 (Laura). “Seguiremos activos porque el tema de los incendios y la reconstrucción va a ser a largo plazo. Esto no termina acá, necesitamos más colaboración”, concluyó Calós.