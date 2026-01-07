Siguen los incendios en Lomas de Zamora: el fuego afectó una mueblería

Lomas de Zamora vuelve a ser noticia por un incendio en los primeros días del año. Esta vez, el fuego afectó a una mueblería en la localidad de Villa Fiorito . No hubo personas heridas.

Los últimos días de 2025 y los primeros de 2026 estuvieron marcados por una serie de incendios en distintos puntos de Lomas . Viviendas, comercios y hasta autos fueron destruidos por las llamas.

En esta oportunidad, se reportó un nuevo incendio en una mueblería ubicada sobre la calle Baradero al 1400 , a metros de Camino Presidente Juan Domingo Perón -ex Camino Negro-.

Según pudo averiguar La Unión , el fuego afectó un depósito en la parte trasera, donde había maderas, materiales en desuso y también carbón vegetal. Las llamas se expandieron con mucha rapidez y obligaron a pedir ayuda.

En el lugar intervino una dotación de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora, personal de Defensa Civil y efectivos policiales de la jurisdicción. El incendio fue controlado enseguida, sin tener que lamentar heridos.

El área de Obras Particulares del Municipio de Lomas de Zamora inspeccionó el lugar y comprobó que no había daños en la estructura ni peligro de derrumbe, según informaron fuentes oficiales a este medio.

Incendios devastadores en Lomas de Zamora

El 29 de diciembre por la mañana, se desató un feroz incendio en la avenida Martín Rodríguez al 1900, en Villa Albertina. En el lugar había dos locales en la planta baja y una vivienda en la planta alta. Toda la edificación quedó envuelta en llamas y la familia que vivía allí perdió absolutamente todo.

Esa misma noche, ocurrió un episodio similar en Conesa al 700, en Villa Centenario. Una vivienda se quemó en cuestión de minutos. El incendio avanzó muy rápido, afectando muebles, electrodomésticos, techos, paredes y varios elementos de la casa.

A pocos minutos del brindis de Año Nuevo, una familia del barrio Villa Independencia padeció las consecuencias de otro incendio provocado por los constantes cortes de luz. Todo ocurrió sobre la calle Intendente Tavano (ex Virgilio) al 700 y prácticamente no quedó ni la estructura de la casa.