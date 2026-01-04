Un incendio en plena calle alertó a Bomberos de Lomas de Zamora y Almirante Brown

Bomberos de Lomas y Brown intervinieron para apagar el incendio.

Un incendio de pastos y basura puso en alerta a los vecinos y obligó a desplegar un operativo de emergencia que involucró a Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora y Almirante Brown, por haber sido en el límite entre ambos municipios.

El episodio ocurrió en el cruce de las calles 30 de Septiembre y Pasaje Loreto. Se trata de una zona muy particular, ya que en ese punto limitan las localidades de Temperley, Turdera y Adrogué.

Los vecinos del barrio notaron que había fuego en una esquina que suele tener el pasto muy alto, donde generalmente hay ramas y basura. Las llamas se desataron muy cerca de un árbol y crecían cada vez más.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LaUnionDiario/status/2007907001851167228&partner=&hide_thread=false Un incendio de pastos y basura en plena calle obligó la intervención de Bomberos de Lomas de Zamora y Almirante Brown. Ocurrió en el límite de Temperley, Turdera y Adrogué. pic.twitter.com/Mcmdb9VITq — Diario La Unión (@LaUnionDiario) January 4, 2026 Operativo en el lugar del incendio Al ser una zona que involucra a dos municipios, tuvo que intervenir una dotación de los Bomberos de Lomas de Zamora y otra de los Bomberos de Almirante Brown. También se acercó un patrullero de la Policía de Lomas como apoyo.

Los bomberos de ambos distritos lograron controlar el incendio sin mayores inconvenientes. El fuego no provocó daños en las casas linderas y tampoco se registraron personas heridas o asistidas. El incendio fue registrado por varios vecinos que salieron de sus casas para grabar la secuencia con sus teléfonos celulares.

Compartí esta nota en redes sociales:







