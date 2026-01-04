domingo 04 de enero de 2026
Escribinos
4 de enero de 2026
Susto.

Un incendio en plena calle alertó a Bomberos de Lomas de Zamora y Almirante Brown

Ocurrió en el límite de Turdera, Temperley y Adrogué. El incendio afectó pastos y basura. Tuvo que intervenir personal de ambos municipios.

Bomberos de Lomas y Brown intervinieron para apagar el incendio.

Bomberos de Lomas y Brown intervinieron para apagar el incendio.

Un incendio de pastos y basura puso en alerta a los vecinos y obligó a desplegar un operativo de emergencia que involucró a Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora y Almirante Brown, por haber sido en el límite entre ambos municipios.

El episodio ocurrió en el cruce de las calles 30 de Septiembre y Pasaje Loreto. Se trata de una zona muy particular, ya que en ese punto limitan las localidades de Temperley, Turdera y Adrogué.

Lee además
Los vecinos de Lomas siguen siendo damnificados por distintos incendios. En este caso, el siniestro ocurrió en Llavallol.
Fuego y preocupación.

Estaba por brindar y se le incendió el comercio en Llavallol
La casa quedó en ruinas por el incendio.
Devastador.

Un incendio provocado por los cortes de luz destruyó una casa, a minutos del brindis

Los vecinos del barrio notaron que había fuego en una esquina que suele tener el pasto muy alto, donde generalmente hay ramas y basura. Las llamas se desataron muy cerca de un árbol y crecían cada vez más.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LaUnionDiario/status/2007907001851167228&partner=&hide_thread=false

Operativo en el lugar del incendio

Al ser una zona que involucra a dos municipios, tuvo que intervenir una dotación de los Bomberos de Lomas de Zamora y otra de los Bomberos de Almirante Brown. También se acercó un patrullero de la Policía de Lomas como apoyo.

Los bomberos de ambos distritos lograron controlar el incendio sin mayores inconvenientes. El fuego no provocó daños en las casas linderas y tampoco se registraron personas heridas o asistidas.

El incendio fue registrado por varios vecinos que salieron de sus casas para grabar la secuencia con sus teléfonos celulares.

Temas
Seguí leyendo

Estaba por brindar y se le incendió el comercio en Llavallol

Un incendio provocado por los cortes de luz destruyó una casa, a minutos del brindis

Perdió todo en un incendio y necesita la ayuda de los vecinos para volver a empezar

Susto en el centro de Lomas: chispas, humo y fuego en la Galería Oliver

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Más de 150 personas tuvieron su cena de Navidad en la Plaza Grigera.
Solidaridad.

Cómo es la asistencia a personas en situación de calle en Lomas

Por  Agustín Menghini

Las más leídas

Te Puede Interesar

Son 32 los jugadores de Banfield que entrenan en el predio.
A las órdenes.

Quiénes son los jugadores elegios para la pretemporada de Banfield