Manejaba una camioneta robada en Lomas de Zamora, intentó esquivar un control y lo detuvieron

Un hombre de 43 años fue detenido en la ciudad de Mar del Plata , luego de que lo sorprendieran manejando una camioneta que había sido robada en Lomas de Zamora .

Todo empezó cuando el conductor de una camioneta Honda HR-V blanca intentó eludir un control policial en la zona del barrio Las Canteras. Efectivos policiales empezaron a seguirlo y lo interceptaron en la calle 475 , entre Antártida Argentina y 18 de Febrero .

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Los uniformados identificaron al conductor y verificaron los datos del vehículo. No tardaron en detectar una irregularidad: la patente de la camioneta no coincidía con los datos originales de la misma.

Una verificación en el sistema informático policial terminó de confirmar las sospechas. La camioneta registraba un pedido de secuestro activo por robo, solicitado por la Unidad Funcional de Instrucción N°1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora en septiembre de 2025.

El hombre de 43 años que manejaba no pudo explicar esta situación. La fiscalía interviniente ordenó secuestrar el vehículo y la documentación, y detener al conductor.

El fiscal interviniente dispuso el inicio de una causa contra el hombre por el delito de “encubrimiento” y convalidó su detención. Lo trasladaron a la Unidad Penal N°44 de Batán, según fuentes policiales.