Llega a Banfield la Feria del Libro en Salud y Discapacidad

La Feria del Libro en Salud y Discapacidad tendrá su segunda edición este viernes en Banfield con stands, presentaciones de libros y una radio abierta con expertos.

El evento gratuito organizado por el Municipio se realizará de 8.30 a 13 en el Centro Cultural El Ceibo , ubicado sobre la calle Rincón 565 . "Va a ser un espacio de encuentro, intercambio y aprendizaje donde la salud, inclusión, reflexión y la promoción de derechos serán protagonistas", señalaron desde la Agencia de Personas con Discapacidad .

Los vecinos encontrarán stands de Editorial XXI, Asociación Argentina de Electrodependientes, Editorial Lugar, Mesa EPOF Lomas, Editorial Tinku, Asociación Civil Familia TEA Banfield, Cardio Congénitas Argentina, Asociación Esperanza Hoy y Siempre, Fundación Soberanía Sanitaria, Asociación Civil Líderes Enfermos, Red Argentina de Psicología Social, Síndrome de Down para una democracia con justicia social, Wawakay juegos didácticos, Iacadi, ONG Crecer, Centro de Día N°1, Taller Protegido 1 y Centro de Rehabilitación para personas con discapacidad visual.

También se presentarán los libros "La respuesta humana" (Santiago Durante), "Crónicas de lucha II" (Santiago Quintana), "Enfermería y salud mental: una invitación al desacato" (Maluca Cirianni), "Familias Faro: iluminando la discapacidad" (Valeria Alfie y Verónica Bonura), "Ponencia: cuidados holísticos en situación domiciliaria" (Carla Noelia Pacheco) y "Lectura breve de historias de vida" (Claudia Fangi).

El encuentro además contará con una radio abierta con expertos y un espacio sensorial. La primera edición de la feria se hizo el año pasado en el Microestadio del Parque de Lomas.

Una radio abierta con expertos en discapacidad

La Feria del Libro en Salud y Discapacidad tendrá una radio abierta de expertos que darán su visión sobre la discapacidad a nivel nacional y latinoamericano.

Los participantes serán Adrián Subinsky (coordinador del Foro Latinoamericano por el Derecho Universal de la Salud), Gabriela Lacarta (médica psiquiatra y coordinadora de Alames Argentina), Flavia Palavecino (ex directora nacional de Discapacidad del Municipio de Pilar), Mauro Stefanizzi (director ejecutivo de la Agencia de Personas con Discapacidad de Lomas y presidente de la Asociación Argentina de Electrodependientes) y Marcelo Tolosa (docente de la Escuela Superior de Enfermería Cecilia Grierson y Cruz Roja Argentina).