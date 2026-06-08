Un vivero de Banfield organiza una visita a la Reserva Santa Catalina para festejar su aniversario

Una experiencia gratuita para sumarse este sábado saliendo desde el vivero de Banfield hasta la reserva Santa Catalina.

En el marco del festejo aniversario número 35 del Vivero Los Tilos ubicado en Banfield , proponen a la comunidad realizar una visita gratuita a la Reserva Santa Catalina gracias al apoyo del Municipio de Lomas . La salida será este sábado a las 14 y el traslado se hará a bordo de un colectivo de la línea 278.

La alternativa es abierta a toda la comunidad. Quedan muy pocos lugares para participar de la visita que será guiada y el punto de salida será en la puerta del vivero ubicado en Melo y General Campos, Banfield .

Tamara Bratich es la responsable del local y quien detalló: "Nuestro aniversario fue el 12 de mayo, pero queremos seguir lo festejos con actividades todos los meses".

Los 35 años de un local que no sólo se dedica a la venta de plantas merece más de un festejo y así lo entienden la pareja a cargo del lugar: Tamara y Eduardo .

"El 12 de mayo hicimos distintos sorteos, festejamos lo mejor del folklore y obviamente no faltó la torta", recalcó sobre el primero de todas las celebraciones que preparan de acá a fin de año.

Sobre la experiencia de este sábado adelantaron que si bien no es la primera vez que hacen esta visita a la reserva será de vital importancia para lo clientes del vivero para que puedan conocer más del mundo de la naturaleza en un espacio donde la vegetación es la protagonista. Además, el viaje hasta el lugar será en un colectivo de época que no es un dato menor ya que se trata de una verdadera reliquia.

"Estamos agradecidos que el Municipio nos acompañará a festejar en el paseo que además estará guiado. Personalmente, es especial porque viajar desde el vivero hacia la reserva en el colectivo 278, me recuerda cuando tomaba esa misma línea para llegar al vivero desde el año 1991 hasta el 2000 cuando aún no vivíamos en Banfield". aseguró la fundadora y responsable del local con tantos años de trabajo.

Otro dato a tener en cuenta que quienes se anoten para la visita del sábado deben tener en cuenta que se saldrá del vivero y se volverá al mismo punto al terminar la jornada.

Los interesados deben anotarse lo antes posible porque el colectivo de época cuenta con disponibilidad de 18 asientos y si bien pueden ir menores siempre acompañados de un mayor, aclararon.

Un vivero que es más que un simple comercio

Desde su nacimiento, el vivero ubicado en Melo 948, Banfield, fue creciendo no sólo en mayor flujo de clientes, también por sus campañas solidarias.

También, crearon una feria de emprendedores que año a año se hizo más grande atrayendo público no sólo de Lomas, sino también de otras localidades y hasta de CABA.

La campaña "Cosiendo y tejiendo abrigos" es una de las más importantes con la cual lograron crear un grupo de tejedoras que se encarga de coser cuadraditos al crochet para hacer mantas de abrigos que luego donan a diferentes instituciones, hospitales y hasta han llegado al interior del país.

Para más info sobre los próximos festejos o para anotarse a la visita guiada a la reserva hay que entrar en @viverolostilos o en Facebook/Vivero Los Tilos