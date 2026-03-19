La campaña que unió a Vivero Los Tilos y a los Peregrinos Solidarios de Temperley

Vivero Los Tilos de Banfield y los Peregrinos Solidarios de Temperley se unieron en una nueva campaña.

La fusión de gestos solidarios pueden generar grandes resultados, por eso la campaña "Cosiendo y tejiendo abrigos" que impulsa hace 10 años, el Vivero los Tilos de Banfield se unió a la iniciativa de los Peregrinos Solidarios de Temperley que viajan anualmente a Chaco para ayudar a las escuelas rurales y distintos merenderos.

El sábado 28, los peregrinos estarán llenando un camión con donaciones que viajará especialmente para entregar donaciones en distintos puntos de Chaco y por primera vez la campaña de Banfield se une a ellos para entregar mantas de abrigo para los chicos que lo necesiten.

Tamara Bratich que hace una década tomó como propia la iniciativa de la docente Fabiana Castaño que se basa en juntar lanas para tejer cuadraditos que luego se unen para formar mantas de abrigo, comentó: "A través de una vecina que nos comentó la labor de los Peregrinos Solidarios es que nos contactamos con ellos para que nuestras mantas puedan abrigar a los alumnos de las escuelas rurales o a los que asisten a comedores o merenderos".

Una vez generado el contacto con los fundadores de los peregrinos que es la pareja conformada por Natalia Desch y Ángel Domínguez, las tejedoras que se encargan de armar las mantas de abrigo pusieron manos a la obra para donar una buena cantidad.

Qué necesitan para las mantas de abrigo que se confeccionan en Banfield

Si bien desde el proyecto contaron que tienen varias mantas armadas para entregar, están trabajando a contra tiempo para poder donar más abrigos antes de la salida del camión a Chaco.

"Para poder armar más mantas seguimos pidiendo lanas nuevas o usadas, telas de abrigo, prendas para destejer que no tengan uso y los cuadraditos de 15x15 centímetros de cualquier punto y color que son fundamentales para unirlos y formar un lindo abrigo", comentó Bratich que en su vivero ubicado en Melo 948, Banfield recibe las donaciones.

La iniciativa pretende mandar una gran cantidad de mantas a Chaco y luego continuar la campaña para otro destino. "Contamos con muchos vecinos que se acercan a donar porque esta campaña no para nunca, siempre está activa. También contamos con tejedoras y con mujeres que se encargan de coser esos cuadraditos que luego se convierten en mantas de abrigo", manifestó la responsable del vivero.

Hasta el 28 hay tiempo de donar y también quienes quieran colaborar para llenar el camión de donaciones pueden hacerlo enviando un mensaje privado en la cuenta @peregrinos_solidarios

Los Peregrinos Solidarios de Temperley invitaron a ayudar a cargar el camión el sábado 28 por la tarde (a horario a confirmar). "Vamos a a hacer el pasamano solidario porque hay mucha gente que donó mucho durante todo este año y todo irá a las cinco escuelas rurales que apadrinamos en Villa Berthet y en el impenetrable chaqueño, en El Sauzalito", contó Ángel de la ONG y agregó que él junto a su pareja Natalia viajarán el miércoles 1° de abril para Chaco.