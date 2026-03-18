Tras el éxito en Temperley, el ciclo "Música en el balcón" se traslada a la Usina del Arte

Desde el balcón de Temperley se trasladarán a la terraza de la Usina del Arte en CABA.

Después de 21 presentaciones de la propuesta " Música en el balcón" (MEEB) en Temperley , que permite escuchar a una banda de jazz gratis que toca desde un balcón gratis, los músicos anunciaron que fueron invitados para tocar este lunes a las 20 en la Usina del Arte en CABA.

Desde el inicio, en Juncal y Lucio Vicente López, estos conciertos nacieron que siempre fueron pensados como un show libre que transforma un espacio doméstico en escenario público: los vecinos llevan sus sillas, su mate y se sientan en la vereda y en la calle para apreciar un concierto único.

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"Nosotros nacimos un 4 de enero de 2024 siempre pensando en un impulso de encuentro: abrir las puertas de nuestra casa y compartir con los vecinos lo que sucedía adentro. Sentíamos la necesidad de construir comunidad, de transformar lo cotidiano en una celebración colectiva", recordó la fotógrafa Carla Castro , que impulsó el proyecto junto a su compañero Fran Orozco.

El proyecto comenzó como una pequeña reunión vecinal y hoy se transformó en un festival de jazz al aire libre que, además, convoca a cientos de personas en cada edición.

"La última presentación del pasado fin de semana fue la 21 del ciclo y la primera de este año. Gracias a la repercusión nace la invitación para llevar la propuesta a CABA. En la Usina vamos a estar en el patio central, en la terraza que oficia como de balcón para seguir identificándonos con la esencia de MEEB. Nos movemos de lugar, pero con una presentación similar", explicó Castro.

El crecimiento de MEEB en Temperley

Desde que arrancaron en 2021, han tenido un promedio de asistencia de 600 personas por función, con fechas que superaron los mil asistentes.

El proyecto fue declarado de Interés Municipal por el Municipio de Lomas de Zamora, lo que permitió contar con apoyo institucional, incluyendo logística de limpieza y seguridad durante los eventos.

Poco a poco fue creciendo gracias a los músicos de destacada talla que se dedican a regalar a la comunidad un verdadero concierto con instrumentos de primer nivel.

"Se trata de una experiencia colectiva porque en cada edición hay personas de todas las edades, promoviendo el encuentro intergeneracional y la recuperación del espacio público como lugar de pertenencia cultural", destacaron.

También comenzaron a incluir en cada presentación el factor solidario. "Juntamos alimentos no perecederos para la Organización Aconcagua de Lomas que hace más de 10 años colabora llevando viandas a las personas en situación de calle", contaron.

Los que salen al balcón en cada edición son: Fran Orozco (saxo tenor), Tomás Witenas (saxo alto), Leandro Merli (trompeta), Lucía Dozo (trombón), Paula Acho (voz), Sabrina Laras (voz), Rodrigo Pérez Lazarte (bajo), Mateo Pérez Valente (contrabajo), Pablo Stahl (batería), Gabriel Gall (batería), Augusto Singh (guitarra), Federico Jachini (guitarra), y Carla Castro (producción general y realización audiovisual).

En septiembre del año pasado lanzaron el primer disco de estudio, grabado en Lomas Records por Gustavo Corrado. El álbum incluye seis temas: una composición original que identifica a la banda de música jazz.

Todos los detalles de la presentación en la Usina del Arte, en CABA

"De Temperley a la Usina" es el título de presentación con el que convocan al público que quiera conocer la experiencia Música en el Balcón, pero en CABA.

La presentación será este lunes a las 20 en el Patio Central de la Usina del Arte ubicada en Agustín R. Caffarena 1, CABA. Será un show de una hora y 20 minutos donde presentarán su primer disco de Estudio, grabado en Lomas y con clásicos del género de jazz.

Será la primera vez que se mudan de balcón para realizar el espectáculo musical y la entrada es libre y gratuita. "Los invitamos a formar parte del ciclo MEEB", señalaron los 13 artistas que dan vida a la propuesta musical.

Para conocer más del ciclo y saber sobre las próximas fechas entrar en: @musicabalcon