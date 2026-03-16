El curioso motivo de una pareja de Temperley para empezar a crear juguetes de madera

Magali Berle y Pablo Rosales son de Temperley y los creadores del emprendimiento que cuenta con un gran compromiso inclusivo.

Magali Berle y Pablo Rosales forman una pareja que vive en el Barrio San José de Temperley , tienen dos hijos y con el propósito de alejarlos de las pantallas comenzaron a crear juguetes en madera que con el tiempo terminó convirtiéndose en un emprendimiento donde además de ofrecer material didácticos, ayudan a los padres que lo necesitan.

La pareja apunta con su emprendimiento Tienda Arlequín a colaborar con el desarrollo educativo a través de material pedagógico y didáctico, pero también ofrecen en sus redes la posibilidad de encontrar Acompañante Terapéutico (AT), Maestra de Apoyo a la Inclusión (MAI) que son figuras clave e independientes que apoyan a estudiantes con necesidades educativas. También cuentan con contactos de profesionales o asociaciones que buscan las familias ante la presencia de un diagnóstico.

"Sabemos que en muchos padres y en las familias genera estrés e incertidumbre la búsqueda de ayuda profesional, por eso tratamos de colaborar por ese lado", detalló Magali sobre esa fusión que generan a través de su tienda de juguetes didácticos.

Antes de emprender, la pareja criaba a sus dos hijos: Ciro de 10 y Bruno de 4 años alejados de las pantallas. "Siempre fuimos de generar el juego y la interacción con juguetes de madera en casa porque leímos y nos informamos muchos respecto a cómo afecta a los menores el uso desmedido de las pantallas", recordó Magali.

Así fue que a partir de educar de esta forma a sus propios hijos decidieron dedicarse de lleno al rubro. "Comenzamos hace cuatro años atrás con @latienda.arlequin con juegos de madera, muy poquitos y básicos, vendíamos por WhatsApp, íbamos a la feria del barrio, pero poco a poco fue creciendo", contaron.

La pareja se lanzó de lleno al emprendimiento, pero Pablo aún continúa trabajando bajo dependencia como empleado, contó Magali que es quien está más dedicada a la tienda que al crecer tanto pudieron poner su propio local a la calle en Temperley.

"No dejamos las ferias de los domingos, y también participamos de encuentros inclusivos más que nada en zona Sur porque nos interesa colaborar a través de nuestros juguetes en la educación y en el desarrollo", destacó la emprendedora, quien además agregó: "Tienda Arlequín nace porque comenzamos a observar que este tipo de juguetes no se conseguían fácilmente. Algunos los creamos, hoy en día se habla mucho de estimulación y los beneficios de los juguetes didácticos y desde el día uno el objetivo fue acercar herramientas pedagógicas que ayuden al aprendizaje de los niños y de las niñas".

Más que vender un juguete

Con amor y dedicación llevan adelante este emprendimiento que va más allá de una venta porque en cada juguete también ofrecen un plus a ese niño. "Hoy sentimos que desde nuestro lugar, más allá de que es un trabajo, lo hacemos con compromiso porque somos un granito de arena más en cada institución que nos elige, cada docente, cada familia", resaltaron.

Poder ser parte del cambio es parte de la propuesta. "Siempre se trabaja sobre la mirada inclusiva y empática para reinventar un mundo que nos incluye a todos", aseguró Magalí sobre los productos que venden a un público bastante amplio, pero que incluye a docentes, terapeutas, instituciones, familias que buscan mejorar la calidad de vida de sus hijos, o que sus hijos aprendan desde el juego, y no a través de las pantallas.

"El público que nos visita o nos contacta es muy diverso, muchos vienen por recomendación, también por las redes sociales que en este último tiempo nos hizo crecer aún más", destacaron.

Tienda Arlequín cuenta con una amplia variedad de productos, desde herramientas de apoyo hasta productos sensoriales que se adaptan a cada necesidad. "En todo momento estamos atentos a ayudar y a asesorar en lo que cada cliente necesite y además subimos mucho contenido al respecto", concluyeron.