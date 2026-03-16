Autismo: invitan a una charla en Lomas de Zamora sobre apoyos visuales para facilitar la comunicación

Con el objetivo de llevar más herramientas para facilitar la comprensión, autonomía y comunicación en personas con autismo , este viernes, la Asociación Soñando un Mundo Mejor invita a una charla gratuita sobre apoyos visuales en el Servicio TEA de Lomas de Zamora , a cargo de Carolina Morano que creó un emprendimiento sobre la temática.

Las familias, acompañantes terapéuticos, docentes y todo aquel interesado en conocer la diversidad de herramientas que pueden tener las personas con TEA pueden acercarse a dicha charla que se desarrollará de 9 a 11 en el SUM del Servicio TEA ubicado en Avenida Frías 1115, Lomas.

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Morano es la primera vez que se dictará una charla en el Servicio TEA, pero es una de las mamás que ha creado su propio emprendimiento sobre la temática al no contar con esas herramientas cuando su hija Luna fue diagnosticada. "Hace 11 años que me dedico a hacer material didáctico. Empecé a hacerlo para mi hija y sus terapeutas me incentivaron a que lo haga para otros peques porque les gustaba lo que hacía y lo aprobaban", contó, y aclaró que ella es una mamá con las ganas de ayudar y que hoy se dedica a su emprendimiento y a colaborar de distintas formas.

Gracias a su interés para poder ayudar y comunicarse con su hija nació el emprendimiento: Llegando a la Luna ( @llegandoalaluna ) que ya es una empresa que "se la juega por la inclusión y el apoyo a personas con desafíos del neurodesarrollo", según indica en la página web: https://llegandoalaluna.com.ar/

"Compartimos información, recursos y herramientas que ayudan a vivir en un mundo más amable. Material que sirve tanto para personas neurodivergentes como neurotípicos", aclaró Morano que se ha convertido en una verdadera especialista en la temática.

"Adquirí la experiencia de todos estos años y de vivirlo con mi hija", aseguró la mamá de Luna que como estudió diseño gráfico, eso fue un plus a la hora de arrancar. "Le armaba a Luni todo con la compu porque tenía facilidad, la realidad es que fui aprendiendo en el andar y gracias a las sugerencias que me hacían los profesionales porque arranqué con unas fotocopias mostrando ideas", contó.

Los detalles de la charla en el Servicio TEA de Lomas

Según adelantó Morano, el viernes va a presentar los materiales que se pueden utilizar dependiendo cada ocasión y para que sea más claro cada uno de sus usos, pasará un video para mostrar distintos recursos y como poder usarlos en la vida diaria, por ejemplos en las rutinas de todos los días.

Algunos de los temas que se tratarán durante el encuentro de este viernes apunta a los materiales concretos que se pueden usar tanto por los padres, familias de personas con autismo y todo profesional de la salud o de la educación interesado.

"La idea de la jornada es que se vayan con mayor conocimiento sobre herramientas de apoyo a la comunicación y que puedan incrementar el uso de recursos visuales en los hogares", aclaró.

Por último, destacó que se hablará del fortalecimiento del rol de las familias como acompañamiento activo que es fundamental para lograr obtener resultados positivos.

Mirá algo del material que estará presente en el encuentro del viernes