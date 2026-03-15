Invitan a docentes de Lomas de Zamora a descubrir museos y lugares históricos

Los docentes de Lomas de Zamora pueden sumarse a un curso impulsado por el Municipio que incluye visitas a museos y lugares históricos de la ciudad.

"Museos y escuelas de Lomas: Pedagogías para transformar" es el nombre de la segunda edición del trayecto formativo que se dará en el marco del programa Descubrir Lomas con el objetivo de vincular el trabajo en el aula con el patrimonio cultural.

"Este curso tiene como objetivo tender un puente entre los patrimonios de los museos locales y la labor docente. Los museos tienen la riqueza de abordar de un modo especial los contenidos que se desarrollan en los ámbitos educativos, por ello consideramos necesario generar un espacio de intercambio que favorezca las potencialidades, saberes y prácticas que se producen en los museos de Lomas de Zamora para lograr una participación activa de los actores implicados en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las aulas", señalaron desde la Secretaría de Educación .

Destinada docentes y estudiantes de profesorados de todos los niveles y modalidades, la propuesta comenzará el 16 de marzo a las 18 con un encuentro virtual. También habrá visitas al Museo Pedagógico Malvinas, Parque Solar "Diego Armando Maradona" de Fiorito, Paseo Turdera y Pozo de Banfield .

Por qué es importante acercarse a los museos, qué se puede descubrir y cómo se planifica la salida educativa para un grupo escolar son algunas de las preguntas que se abordarán durante el curso. Los docentes interesados en participar tienen que llenar este formulario.

Múltiples capacitaciones para mejorar la educación en Lomas de Zamora

Con cupos agotados, la Secretaría de Educación lanzó capacitaciones en Inteligencia Artificial para que docentes integren las nuevas tecnologías a las aulas. Durante el año pasado fueron más de 350 maestras y maestros que participaron de cursos para fortalecer los conocimientos sobre enseñanza de la lectura y escritura en la alfabetización y diferentes contenidos sobre la historia, cultura, identidad y el territorio lomense.