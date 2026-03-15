Hospitales de Lomas mantienen viva la memoria a 50 años del golpe

Con la premisa de que la memoria también se construye desde la salud pública , en los últimos días se hicieron varios homenajes y actividades por los 50 años de la dictadura militar en hospitales de Lomas de Zamora .

En el Hospital Esteves de Temperley se llevó adelante una intervención de la Bandera Argentina con las caras y nombres de trabajadores de salud desaparecidos pertenecientes a la Región VI. La bandera fue donada por Comisión Cooperadora del Hospital como símbolo de memoria, homenaje y reconocimiento a quienes fueron víctimas del terrorismo de Estado .

Las personas invitadas al encuentro pudieron dejar sus mensajes, pensamientos y palabras vinculadas a la Memoria, la Verdad y la Justicia durante una actividad que fue acompañada por la música del licenciado Matías Candia Maurizio.

También se volvió a pintar la escultura del pañuelo blanco que se encuentra en el Parque de la Memoria del hospital y se descubrió una placa conmemorativa por los 50 años del 24 de marzo de 1976 . El encuentro contó con la presencia de la subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias de la Provincia, Julieta Calmels , y la directora del Esteves, María Rosa Riva Roure .

Por su parte, en la UPA de Fiorito hicieron un acto para recordar y reflexionar sobre una de las etapas más dolorosas de nuestra historia. Los profesionales compartieron la historia de Claudia Astueta, estudiante trabajadora de la salud que fue secuestrada junto a su marido en Lomas de Zamora. También descubrieron una placa por los 50 años del golpe y sembraron árboles como símbolo del florecimiento de la memoria.

Memoria, arte y emoción en el Gandulfo

El Gandulfo tuvo una emocionante jornada en memoria de Norberto "Suki" Ramírez y Mario Bardi Buclan, médicos desaparecidos del hospital. La reconocida muralista Florencia Menéndez hizo un cuadro en honor a los médicos que fue intervenido con frases y mensajes por parte de familiares e invitados. Mientras que la cantautora Martina Vior acompañó el emotivo momento con su música.

La esposa, hijo y prima de Norberto "Suki" formaron parte del acto y compartieron unas palabras. Mientras que la hermana de Mario Bardi mandó un video desde España. También estuvieron Teresa Laborde (sobreviviente de la dictadura que nació mientras su mamá era trasladada al Pozo de Banfield) y Mabel Careaga (hija de Ester Ballestrino, una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo), quienes compartieron historias para reflexionar.

En el cierre se descubrió una placa en el ingreso al hospital sobre la calle Cevallos en conmemoración a los 50 años de la dictadura cívico-militar. La jornada contó además con la presencia de la jefa de Gabinete del Municipio de Lomas, Sol Tischik; la secretaria de Salud, Luciana Angueira; y la subsecretaria de Derechos Humanos, Laura Berardo.