Hospital Gandulfo: así fue el emotivo homenaje a los médicos desaparecidos

Norberto "Suki" Ramírez y Mario Bardi Buclan , médicos desaparecidos del Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora , fueron homenajeados en una emocionante jornada en el marco de los 50 años de la dictadura militar .

Familiares, artistas, trabajadores, referentes de derechos humanos, autoridades locales y provinciales participaron del encuentro por la salud y la memoria en el Gandulfo. La reconocida muralista Florencia Menéndez hizo un cuadro en honor a los médicos que fue intervenido con frases y mensajes por parte de familiares e invitados. Mientras que la cantautora Martina Vior acompañó el emotivo momento con su música.

"Los dos médicos eran amigos de la familia, uno de ellos mi pediatra. Siento enorme agradecimiento a los directivos del hospital por haberme convocado, por confiar y abrir el corazón a lo participativo en estos actos que son de vital importancia a 50 años de aquel horror que hoy vuelve a estar vigente disfrazado de libertario con quita de derechos, venta de los recursos naturales y represión", expresó Menéndez en sus redes.

La esposa, hijo y prima de Norberto "Suki" formaron parte del acto y compartieron unas palabras. Mientras que la hermana de Mario Bardi mandó un video desde España. También estuvieron Teresa Laborde (sobreviviente de la dictadura) y Mabel Careaga (hija de Ester Ballestrino , una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo ), quienes compartieron historias para reflexionar.

En el cierre se descubrió una placa en el ingreso al hospital sobre la calle Cevallos en conmemoración a los 50 años de la dictadura cívico-militar. La jornada contó además con la presencia de la jefa de Gabinete del Municipio de Lomas, Sol Tischik; la secretaria de Salud, Luciana Angueira; y la subsecretaria de Derechos Humanos, Laura Berardo.

Quiénes son los médicos desaparecidos del Hospital Gandulfo

Norberto "Suki" Ramírez y Mario Bardi Buclan son los médicos del Gandulfo desaparecidos a manos de la dictadura cívico-militar. "Suki" era pediatra, neonatólogo y en sus ratos libres tenía un centro de atención para niños en un asentamiento en Lomas. En su época de militancia aceptó colaborar como médico con Montoneros por si había algún herido de la organización y fue secuestrado-desaparecido el 16 de marzo de 1978 en Temperley a los 35 años.

Médico clínico, trabajador del Gandulfo y de la Clínica Modelo de Lanús, Mario Bardi Buclan se volcó a la política siendo referente de Juventud Peronista y Montoneros en la zona de Pasco. Intentaron secuestrarlo el 19 de enero de 1977 en Lanús, pero alertado de la emboscada y entendiendo que no tenía escapatoria, se metió debajo de un coche y se tomó una pastilla de cianuro. Los militares intentaron hacerle un lavaje de estómago con el fin de sacarle información, pero no pudieron y falleció con 28 años de edad.