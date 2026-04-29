Accidente en Banfield: un auto chocó contra un almacén y provocó serios daños

Un auto protagonizó un terrible choque en la localidad de Banfield , en el límite con Villa Centenario . Terminó derribando el toldo de un almacén.

El accidente ocurrió este miércoles por la mañana en la esquina de la avenida Santa Fe y la calle Beruti , del lado de Banfield. En ese lugar funciona desde hace varios años el almacén “Los audaces” , muy conocido en la zona.

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En circunstancias que se investigan, un Fiat Siena perdió el control y chocó violentamente contra uno de los caños que sostenían el toldo y el cartel del comercio. Por la fuerza del impacto, parte de la estructura se vino abajo.

Tras el accidente, se organizó un operativo de asistencia en el lugar. Intervino personal de Defensa Civil de Lomas de Zamora, un móvil de Tránsito Lomas y efectivos policiales de la jurisdicción.

Según informaron fuentes oficiales a La Unión, no hubo personas heridas tras el violento choque. Tampoco se registró ningún derrame de combustible que afectara la avenida.

Sin embargo, los daños materiales fueron importantes. El auto sufrió algunas roturas en la parte delantera por el fuerte golpe. Algunos caños que sostenían el toldo del almacén quedaron quebrados, mientras que el cartel quedó inclinado en una posición peligrosa.