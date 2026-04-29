jueves 30 de abril de 2026
Escribinos
29 de abril de 2026
Esta mañana.

Accidente en Banfield: un auto chocó contra un almacén y provocó serios daños

Ocurrió en Santa Fe y Beruti, en el límite de Banfield y Villa Centenario. El coche impactó contra los caños que sostenían el toldo y el cartel del comercio.

El auto dañó el frente del negocio.

El auto dañó el frente del negocio.

Un auto protagonizó un terrible choque en la localidad de Banfield, en el límite con Villa Centenario. Terminó derribando el toldo de un almacén.

El accidente ocurrió este miércoles por la mañana en la esquina de la avenida Santa Fe y la calle Beruti, del lado de Banfield. En ese lugar funciona desde hace varios años el almacén “Los audaces”, muy conocido en la zona.

Lee además
El choque ocurrió en pleno centro de Lomas de Zamora.
Siniestro.

Lomas de Zamora: un choque sobre la avenida Yrigoyen provocó dificultades en el tránsito
Operativo en el lugar del choque.
Accidente.

Fuerte choque entre un colectivo y un auto en Lomas: una mujer herida

En circunstancias que se investigan, un Fiat Siena perdió el control y chocó violentamente contra uno de los caños que sostenían el toldo y el cartel del comercio. Por la fuerza del impacto, parte de la estructura se vino abajo.

Operativo tras el choque

operativo transito
Operativo en Banfield tras el choque.

Operativo en Banfield tras el choque.

Tras el accidente, se organizó un operativo de asistencia en el lugar. Intervino personal de Defensa Civil de Lomas de Zamora, un móvil de Tránsito Lomas y efectivos policiales de la jurisdicción.

Según informaron fuentes oficiales a La Unión, no hubo personas heridas tras el violento choque. Tampoco se registró ningún derrame de combustible que afectara la avenida.

Sin embargo, los daños materiales fueron importantes. El auto sufrió algunas roturas en la parte delantera por el fuerte golpe. Algunos caños que sostenían el toldo del almacén quedaron quebrados, mientras que el cartel quedó inclinado en una posición peligrosa.

Temas
Seguí leyendo

Lomas de Zamora: un choque sobre la avenida Yrigoyen provocó dificultades en el tránsito

Fuerte choque entre un colectivo y un auto en Lomas: una mujer herida

Robaron una moto en Capital y cayeron en Lomas tras un fuerte choque

Fiebre mundialista en Banfield: vuelven las figuritas y los encuentros de intercambio

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
En Lomas están celebrando los 12 años de Francisco como Papa.
Eterno.

Pintan murales en Lomas para mantener vivo el legado del papa Francisco

Las más leídas

Te Puede Interesar

Thiago Medina habló del romance de Daniela Celis. 
¿Qué onda?

Qué dijo Thiago Medina sobre el romance de Daniela Celis y Nick Sícaro