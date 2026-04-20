Robaron una moto en Capital y cayeron en Lomas de Zamora tras un fuerte choque

Dos menores que circulaban en una moto robada fueron detenidos tras una extensa persecución que comenzó en la Ciudad de Buenos Aires y terminó en Lomas de Zamora , donde chocaron contra un auto estacionado. Quedaron gravemente heridos.

Todo empezó cuando efectivos de la Policía de la Ciudad observaron a los dos chicos circulando a toda velocidad por la avenida General Paz , a la altura de la autopista Dellepiane . Los agentes les indicaron que se detuvieran, pero los jóvenes decidieron acelerar y escapar.

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Fue así como los efectivos empezaron a perseguirlos. El larguísimo recorrido incluyó el cruce hacia el partido de Lomas de Zamora por Camino Presidente Juan Domingo Perón -ex Camino Negro- y terminó cuando los adolescentes impactaron contra un auto estacionado en el cruce con Azamor , en la localidad de Ingeniero Budge .

Los policías redujeron inmediatamente a los dos jóvenes. Se trataba de dos chicos de 12 y 16 años, ambos con domicilio en Lomas . El menor de ellos confesó que habían robado la moto momentos antes en el barrio porteño de Belgrano .

La Policía detuvo a los menores en Lomas de Zamora tras una intensa persecución.

El rodado, una Benelli 302S, había sido sustraído de la puerta de la casa de su dueño. Tenía el tambor de arranque forzado y le habían colocado una “yuga”.

Los delincuentes habían sufrido graves heridas en el choque. El menor de 12 años tenía una fractura de tibia, peroné y rodilla, mientras que el joven de 16 presentaba una fractura expuesta de tibia. Ambos fueron trasladados al Hospital Gandulfo.

Ambos delincuentes quedaron a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional de Menores N°3. Se les inició una causa por “averiguación de ilícito y resistencia a la autoridad”.