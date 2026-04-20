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20 de abril de 2026
Visita al Lobo.

Lanús buscará seguir con los festejos ante Gimnasia de Mendoza

Lanús viene con dos triunfos importantes y para ir sellando la clasificación necesita del triunfo ante Gimnasia de Mendoza. Desde las 21.45, por ESPN Premium.

Marcelino Moreno necesita sumar minutos en Lanús.

Marcelino Moreno necesita sumar minutos en Lanús.

Lanús, respaldado por dos importantes triunfos, se presentará esa noche en Mendoza, donde enfrentará a Gimnasia y Esgrima, por la 15º fecha de la zona A del Torneo Apertura. El Granate necesita de un buen resultado para ir asegurando la clasificación.

El partido se jugará desde las 21.45, en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie. Será arbitrado por Felipe Viola, secundado por Iván Aliende y Matías Balmaceda. Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque. VAR: José Carreras. AVAR: Laura Fortunato. TV: ESPN Premium.

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Con 22 puntos, el equipo de Mauricio Pellegrino quedó 4º por el triunfo de Boca Juniors (24) frente a River Plate en el Monumental. Para recuperar la 3º posición deberá ganarle al Lobo mendocino.

Yoshan Valois
Yoshan Valois pide pista en Lan&uacute;s.

Yoshan Valois pide pista en Lanús.

El Granate viene de vencer agónicamente a Banfield en el Clásico del Sur jugado el lunes pasado en la Fortaleza. Y, cuatro días después, se recuperó en el plano internacional venciendo a Always Ready, de Bolivia, por la 2º fecha de la Copa Libertadores.

Mauricio Pellegrino piensa en cambios

Mauricio Pellegrino debió lidiar con lesiones que diezmaron al plantel. Seguirán afuera el volante Agustín Cardozo -lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo- y el delantero Walter Bou -distensión en el ligamento colateral de la rodilla izquierda-. A estas bajas se suma el central Carlos Izquierdoz -quinta tarjeta amarilla-.

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Por otro lado, es probable que Marcelino Moreno reaparezca entre los titulares después de haber sumado minutos contra Banfield. Ronaldo Dejesús ingresará en la defensa, mientras que Felipe Peña Biafore seguirá en el doble “5” por la lesión de Agustín Cardozo.

También habrá que ver si el DT mantiene a Lucas Besozzi y si el colombiano Yoshan Valois se ganó el puesto por sus dos importantes goles, lo que haría que Ramiro Carrera vuelva a su posición de extremo.

Cómo llega Gimnasia de Mendoza

La enfermería de Gimnasia y Esgrima de Mendoza también está recargada: César Rigamonti, Luciano Paredes, Juan Franco, Facundo Lencioni, Nicolás Linares e Imanol González.

Por el Apertura igualó con Platense (1-1), pero viene de caer por penales ante Gimnasia y Tiro de Salta por la Copa Argentina, en Lomas de Zamora. Con 13 puntos, su objetivo son las tablas del descenso.

Probables formaciones de Gimnasia (M) y Lanús

Gimnasia y Esgrima de Mendoza: Lautaro Petruchi; Ismael Cortez, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz y Franco Saavedra; Fermín Antonini y Esteban Fernández; Ignacio Sabatini, Ulises Sánchez y Matías Recalde; Agustín Módica. DT: Darío Franco.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Ronaldo Dejesús, José Canale y Sasha Marcich; Agustín Medina y Felipe Peña Biafore; Matías Sepúlveda o Ramiro Carrera, Marcelino Moreno y Eduardo Salvio; Ramiro Carrera o Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.

Hora: 21.45. Árbitro: Felipe Viola. Estadio: Víctor Legrotaglie. TV: ESPN Premium.

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