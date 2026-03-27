viernes 27 de marzo de 2026
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27 de marzo de 2026
Furioso con el arbitraje.

La bronca de Ramiro Carrera con el árbitro tras la derrota de Lanús: "Te mienten en la cara y eso duele"

Ramiro Carrera fue uno de los protagonistas en la derrota de Lanús ante Argentinos y cuestionó con dureza el arbitraje de Nicolás Lamolina.

Ramiro Carrera, protagonista en la caída de Lanús en La Paternal.

Ramiro Carrera, protagonista en la caída de Lanús en La Paternal.

Todo Lanús estalló de bronca luego de la derrota ante Argentinos Juniors por 2 a 1 en La Paternal. Es que el Granate se jugaba un encuentro decisivo para seguir sumando puntos en el Torneo Apertura, pero en el partido pendiente no pudo quedarse aunque sea con un punto. Muchos apuntaron contra el arbitraje de Nicolás Lamolina, entre ellos Ramiro Carrera.

El mediocampista devenido en segunda punta, reclamó un penal que no le cobraron cuando el partido estaba cero a cero, anotó el 1-2, recibió la quinta amarilla lo cual le permitirá estar en el clásico ante Banfield y en vestuarios se desató su furia contra el árbitro Nicolás Lamolina.

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La bronca de Ramiro Carrera por el arbitraje

Carrera manifestó su disconformidad con Nicolás Lamolina, dado que, según su apreciación, resultó ser determinante su accionar para el resultado final. En Lanús, todos quedaron con la sensación de que el árbitro los terminó perjudicando en la noche de La Paternal.

"Me voy re caliente. Mucha bronca e impotencia, porque en el segundo tiempo tuvimos las chances. Me hacen el penal, que para mi es claro. Voy a patear y me agarran de atrás, no me dejan hacerlo", expresó con bronca e impotencia el futbolista de Lanús.

Carrera tuvo un rol protagónico en la tercera derrota del Granate en el Torneo Apertura. Asimismo, analizó el juego de su equipo y sostuvo: "Después tuvimos 7-8 minutos que nos faltó concentración y en el fútbol argentino no te podés dormir. Nos hicieron dos goles y se nos hizo cuesta arriba. Pudimos descontar faltando poco y de ahí fue todo empuje, garra y ganas. Tuvimos otras situaciones para marcar, pero no acertamos".

Con respecto al arbitraje de Nicolás Lamolina y el funcionamiento del VAR, el atacante de Lanús ironizó: "El arbitraje estuvo muy bien. Un fenómeno el árbitro, le pongo un diez. Hay que sacarse el sombrero por cómo dirigió". Y apuntó: "Uno está adentro de la cancha y a veces cuesta creer algunas cosas, te mienten en la cara y eso duele".

Un par de minutos después de su gol, Carrera fue amonestado por protestar en la demora de un lateral, llegó a la quinta tarjeta y se perderá el próximo partido ante Platense, asegurando así su presencia en el Clásico del Sur contra Banfield, a disputarse el lunes 13 de abril a las 19 en La Fortaleza.

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