Quiénes siguen en riesgo de eliminación en Gran Hermano Generación Dorada

En una noche de enorme tensión dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada, Santiago del Moro anunció qué participantes lograron salvarse de la placa de nominados de cara a la Gala de Eliminación de este lunes por la noche.
Santiago del Moro anunció quiénes bajaron de la placa de Gran Hermano Generación Dorada y los que siguen en la cuerda floja en el certamen de Telefe.
En una noche de enorme tensión dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada, Santiago del Moro anunció qué participantes lograron salvarse de la placa de nominados de cara a la Gala de Eliminación de este lunes por la noche.
Luego del recuento de votos del público, varios jugadores consiguieron salir de la zona de riesgo en el certamen de Telefe y otros siguen en la cuerda floja.
El primero en ser salvado fue Eduardo Carrera, quien recibió menor cantidad de votos negativos y aseguró una semana más en la competencia.
Luego fue el turno de Tamara Paganini, que también logró salir de placa gracias al apoyo del público. En tercer lugar, Franco Zunino fue el último participante en bajar de la placa, completando así la lista de salvados de la noche.
Con estos resultados, la placa definitiva de Gran Hermano Generación Dorada quedó conformada por tres jugadores que continúan en riesgo de eliminación.
Se trata de La Maciel, Martín Rodríguez y el exjugador Los Andes Nazareno Pompei. Uno de ellos dejará la casa este unes por decisión del público.