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18 de abril de 2026
¿Qué onda?

Jenny Mavinga, con ganas de volver a Gran Hermano: "Quiero entrar y ganar"

Jenny Mavinga dejó Gran Hermano y a mediados de marzo en luego de sufrir comentarios racistas. Mientras que ahora piensa en regresar.

Jenny Mavinga quiere volver a Gran Hermano.&nbsp;

Jenny Mavinga quiere volver a Gran Hermano. 

Jenny Mavinga dejó la casa de Gran Hermano Generación Dorada y a mediados de marzo, justo cuando se estaba por cumplir un mes de su ingreso al certamen de Telefe. Su salida se dio poco después de los comentarios racistas de Carmiña Masi.

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"Tuve ataques de pánico y los golpes bajos de mis compañeros me afectaron. Ahora quiero volver y ganar", aseguró Jenny Mavinga sobre su paso por la casa.

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Jenny Mavinga, en Gran Hermano.

Jenny Mavinga, en Gran Hermano.

Jenny Mavinga, contra Cinzia Francischiello

En la entrevista, Jenny Mavinga fue lapidaria con Cinzia Francischiello, ya eliminada del certamen. "Si salís del juego y seguís mintiendo, sos mala persona", sentenció.

"Yo tenía ataques de pánico y los golpes bajos y el acoso de algunos compañeros empezaron a hacerme sentir peor. Cinzia fue una", apuntó.

Según contó, ella y sus aliados empezaron armar una estrategia contra ella: "Me decían que acá no se veía bien que yo estuviera adentro y mis hijas afuera, que ellas iban al colegio, que qué iban a pensar... me empecé a comer la cabeza".

"Ella salió de la casa y siguió diciendo mentiras sobre mí. Una cosa es adentro, que forma parte del juego y al salir le decís al otro que era eso. Pero si salís y también mentís, como ella, sos mala persona", disparó.

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