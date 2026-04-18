Jenny Mavinga, con ganas de volver a Gran Hermano: "Quiero entrar y ganar"

Jenny Mavinga dejó la casa de Gran Hermano Generación Dorada y a mediados de marzo, justo cuando se estaba por cumplir un mes de su ingreso al certamen de Telefe . Su salida se dio poco después de los comentarios racistas de Carmiña Masi.

Mientras que ahora Janny Mavinga cambió de opinión y quiere volver a Gran Hermano Generación Dorada . "Quiero entrar y ganar", le aseguró a Pronto.

Derecho a réplica Cómo fue el reencuentro de Mavinga y Carmiña en Gran Hermano

"Tuve ataques de pánico y los golpes bajos de mis compañeros me afectaron. Ahora quiero volver y ganar", aseguró Jenny Mavinga sobre su paso por la casa.

En la entrevista, Jenny Mavinga fue lapidaria con Cinzia Francischiello, ya eliminada del certamen. "Si salís del juego y seguís mintiendo, sos mala persona", sentenció.

"Yo tenía ataques de pánico y los golpes bajos y el acoso de algunos compañeros empezaron a hacerme sentir peor. Cinzia fue una", apuntó.

Según contó, ella y sus aliados empezaron armar una estrategia contra ella: "Me decían que acá no se veía bien que yo estuviera adentro y mis hijas afuera, que ellas iban al colegio, que qué iban a pensar... me empecé a comer la cabeza".

"Ella salió de la casa y siguió diciendo mentiras sobre mí. Una cosa es adentro, que forma parte del juego y al salir le decís al otro que era eso. Pero si salís y también mentís, como ella, sos mala persona", disparó.