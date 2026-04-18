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18 de abril de 2026
Polémica.

Qué vínculo tuvieron Luana de Gran Hermano Generación Dorada y Yao Cabrera

Luana Fernández confesó en Gran Hermano Generación Dorada cómo fue su relación con Yao Cabrera, el youtuber detenido por un terrible delito.

Luana de Gran Hermano y Yao Cabrera.&nbsp;

Luana de Gran Hermano y Yao Cabrera. 

Luana Fernández reveló en Gran Hermano Generación Dorada cómo fue su relación con Yao Cabrera, con quien convivió en la llamada "Mansión Wifi". La joven contó cómo fue su pasado con el youtuber preso por el delito de reducción a la servidumbre.

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Entonces intentó ocultar el tatuaje y se refugió en Franco Zunino, pero sus compañeros insistieron sobre el origen de la frase en su brazo: "Es el team de Yao Cabrera. Me pagaron un montón por tatuármelo en vivo", empezó.

Y agregó: "Laburé con ellos creando contenido en plena pandemia en una mansión”, admitió la jugadora que confirmó haber estado en el grupo del detenido, que ostentaba una vida de lujos en las redes sociales.

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Luana de Gran Hermano.

Luana de Gran Hermano.

Luana de Gran Hermano habló de todo

Luana Fernández confirmó que vivió junto a otros influencers que generaban contenido para las redes. "Hacíamos videos todo el día, estábamos de joda todo el tiempo", recordó la participante de Gran Hermano sobre el trabajo que hizo junto a Yao Cabrera.

Si bien intentó suavizar el relato diciendo que la pasó "increíble", teniendo en cuenta que fue un trabajo en plena pandemia. Martín Rodríguez y remarcó que "después la allanaron, fue un quilombo”, y la influencer aclaró que “había mucha gente ilegal trabajando, en negro".

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