Sorpresa.

Gran Hermano Generación Dorada: una jugadora dejó a su novio en vivo

Luana Fernández habló en el streaming de Gran Hermano Generación Dorada y le dejó un contundente mensaje a su novio en el certamen de Telefe.

Luana sorprendió en Gran Hermano Generación Dorada.&nbsp;

Luana Fernández, desde su ingresó a la casa de Gran Hermano Generación Dorada, mostró una enorme conexión con Franco Zunino en el certamen de Telefe. Sin embargo, ella negaba que pueda suceder algo porque entró al reality estando en pareja.

De todos modos, hasta que finalmente Luana sorprendió al tomar una drástica decisión y la anunció en el streaming en un informe presentado por Santiago del Moro.

Cómo fue el mensaje de la jugadora de Gran Hermano Generación Dorada

Todo comenzó cuando los compañeros comenzaron a preguntarle por su vínculo con Franco Zunino, como fue el caso de Carmiña, quien afirmó que se ve que hay mucha onda entre ellos y “se gustan mucho, estoy esperando que se den un beso”. Sin embargo, Luana aclaró: “Nos estamos conociendo en el juego”.

Al verla preocupada, Lola se acercó a charlar y le propuso ir a hablar al streaming. Entonces, Luana se sentó frente a las cámaras y dijo lo suyo.

“Espero que le hagan llegar este mensaje a mi novio. Yo te dejo el camino libre para que realmente hagas lo que tengas que hacer y reencontrarnos cuando yo salga de acá, sea en el tiempo que sea”, contó.

“Quiero estar tranquila mentalmente, realmente hoy lo elijo, a estar pensando ‘¿qué estará haciendo mi novio? ¿Me estará cagando?’”, confesó la participante de Gran Hermano Generación Dorada.

Luego, expresó: “Espero que estés bien, gracias por todo lo que me diste, por ayudarme. Vamos a seguir obviamente porque tenemos muchos proyectos juntos, pero por el momento yo quiero que vos estés bien y quiero también estar bien yo. No quiero cargar con un peso que si en algún momento pasa algo, decir ‘me siento una mierda porque lo estoy cagando, porque estoy sintiendo cosas por otra persona’. Que sea lo que tenga que ser, yo lo dejo todo en manos del destino. Vine a jugar y voy a llevar el juego en mi mente y mi corazón 24/7”.

