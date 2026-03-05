jueves 05 de marzo de 2026
5 de marzo de 2026
Fea la actiitud.

Gran Hermano Generación Dorada: el golpe bajo de Yanina Zilli a Daniela de Lucía

En Gran Hermano Generación Dorada, en Telefe, Yanina Zilli le hizo un comentario desubicado a Daniela de Lucia que involucró la muerte del papá de la jugadora.

Yanina Zilli contra Daniela de Lucía.&nbsp;

La Gala de Nominación de Gran Hermano Generación Dorada vivió un tenso momento por un comentario de Yanina Zilli a Daniela de Lucía tras la muerte de su papá, que motivó la salida por unos días de la participante del certamen de Telefe.

Luego de la definición de la denominada “placa planta”, una discusión entre varios participantes terminó con un comentario de Yanina Zilli a Daniela de Lucía, luego que Santiago del Moro le diera paso a lo que ocurría en la casa.

Picante discusión en Gran Hermano Generación Dorada

En medio de una charla, una participante cuestionó a Yipio y la acusó de haber tenido comportamientos “patoteros” en distintas situaciones en Gran Hermano Generación Dorada, lo que generó un debate inmediato entre quienes estaban presentes.

Una de las jugadoras que respaldó esa postura fue Yanina Zilli, que tomó la palabra para contar su propia experiencia. “Coincido. No me gustó, porque no es un penal... El primer día que nos organizamos con el tema de la cocina, me empezó a gritar como una desquiciada”, lanzó la exvedette.

image
Picante discusión en Gran Hermano Generación Dorada.

Daniela de Lucía decidió meterse en la conversación para defender a Yipio y dar su versión de los hechos. La jugadora, que había regresado recientemente a la casa tras atravesar un duro momento personal, negó que esa situación hubiera ocurrido. “Fuimos testigos y no es por saltar a defenderla. Jamás existió ese patoterismo”, afirmó con seguridad.

Lejos de calmar el clima, la respuesta que dio Zilli generó todavía más tensión en la casa. La participante lanzó una frase que cayó muy mal entre varios de los jugadores.

“Si vos no estabas... Vos estabas en el velorio de tu papá... Vos no podés hablar si no estás”, dijo, en referencia al reciente fallecimiento del papá de Daniela de Lucía.

