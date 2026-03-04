miércoles 04 de marzo de 2026
4 de marzo de 2026
Se picó mal.

Andrea del Boca a Brian Sarmiento en Gran Hermano Generación Dorada: "Es un niño caprichoso"

Está todo mal en Gran Hermano Generación Dorada entre Andrea del Boca y Brian Sarmiento. La actriz fue lapidaria con el exjugador de Banfield.

Los moradores de la casa de Gran Hermano Generación Dorada siguen en conflicto permanente y tejiendo alianzas. En este contexto, en el certamen de Telefe se desató una fuerte interna entre Andrea del Boca y Brian Sarmiento, el exfutbolista de Banfield.

Más problemas entre Andrea del Boca y Brian Sarmiento

A pesar de que la actriz asegura haber intentado darle espacio para el diálogo, un comentario del exfutbolista sobre la próxima compra del supermercado terminó por agotar su paciencia.

El conflicto estalló cuando Brian Sarmiento manifestó su deseo de liderar la próxima compra para gastar una fortuna para hacer un asado.

Para Andrea del Boca, este gesto es una provocación innecesaria: "Es seguir redoblando la apuesta de algo que ya hablamos, flaco. Ya te demostraron que la comida alcanzaba y que todo el mundo estaba feliz".

Pero la actriz fue más allá y calificó la personalidad de Brian Sarmiento de una forma muy particular: "Es como el niño caprichoso que tiene que hacerse lo que él quiere, el niño machista... Estamos grandes", disparó frente a la cámara, dejando en claro que la brecha generacional y de formas entre ambos es cada vez se nota más.

"Uno empieza a perder la noción del tiempo. Sabemos que lo que transcurre en el vivo, se ve", sentenció la actriz sobre su estadía dentro de la casa.

