Cómo fue la llegada de Carlota a Gran Hermano Generación Dorada

Este domingo ingresó a la casa de Gran Hermano Generación Dorada la reemplazante Divina Gloria , la artista que dejó el certamen de Telefe por problemas de salud. En su lugar llegó Carla “Carlota” Bigliani, una jugadora que dará mucho que hablar.

La nueva competidora es conocida como “Carlota” y muchas veces le dicen “hola, potra”, debido a que es su característico saludo en las redes sociales.

En otra. En qué anda Santiago Algorta, el ganador de Gran Hermano 2025

Ella es diseñadora y creadora de la marca de accesorios “A Lo Mejor Carlota”, una firma independiente nacida en 2010 que le permite trabajar desde su casa, cuidar a sus hijas y disfrutar de sus mascotas.

Ese “home office” se corta con su llegada a la casa de Gran Hermano Generación Dorada. “Tengo la casa soñada pero tenía ganas de cambios y acá estoy”, sostuvo la microinfluencer en su presentación ante las cámaras de Telefe.

Cómo fue la llegada de la jugadora a Gran Hermano Generación Dorada

Carlota entró a la casa y algunos participantes fue como si ni siquiera la hubiesen notado su arribo, más allá del correspondiente saludo de rigor.

image La nueva jugadora de Gran Hermano Generación Dorada.

Su llegada fue cuando había finalizado la primera cena de nominados y varios de los jugadores querían hablar únicamente sobre lo que acababa de suceder en el SUM.

Cuando Santiago del Moro se comunicó con la casa, Carlota tuvo la oportunidad de presentarse y dar a conocer que tiene “dos hijas adolescentes, tres mascotas y un marido ruso”, que es oriunda de Villa Adelina y que “le encantan los tatuajes a pesar de que ya no tiene plata para hacérselos”.