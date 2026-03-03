martes 03 de marzo de 2026
3 de marzo de 2026
Unas fichas.

Cómo fue la llegada de Carlota a Gran Hermano Generación Dorada

Carla “Carlota” Bigliani se metió en la casa de Gran Hermano en reemplazo de Divina Gloria, la artista que había dejado el certamen de Telefe.

Carlota, la nueva jugadora de Gran Hermano Generación Dorada.&nbsp;

Este domingo ingresó a la casa de Gran Hermano Generación Dorada la reemplazante Divina Gloria, la artista que dejó el certamen de Telefe por problemas de salud. En su lugar llegó Carla “Carlota” Bigliani, una jugadora que dará mucho que hablar.

La nueva competidora es conocida como “Carlota” y muchas veces le dicen “hola, potra”, debido a que es su característico saludo en las redes sociales.

Ella es diseñadora y creadora de la marca de accesorios “A Lo Mejor Carlota”, una firma independiente nacida en 2010 que le permite trabajar desde su casa, cuidar a sus hijas y disfrutar de sus mascotas.

Cómo fue la llegada de la jugadora a Gran Hermano Generación Dorada

Carlota entró a la casa y algunos participantes fue como si ni siquiera la hubiesen notado su arribo, más allá del correspondiente saludo de rigor.

La nueva jugadora de Gran Hermano Generación Dorada.

Su llegada fue cuando había finalizado la primera cena de nominados y varios de los jugadores querían hablar únicamente sobre lo que acababa de suceder en el SUM.

Cuando Santiago del Moro se comunicó con la casa, Carlota tuvo la oportunidad de presentarse y dar a conocer que tiene “dos hijas adolescentes, tres mascotas y un marido ruso”, que es oriunda de Villa Adelina y que “le encantan los tatuajes a pesar de que ya no tiene plata para hacérselos”.

