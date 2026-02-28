Brilló en una película y se sumó a Gran Hermano Generación Dorada

Juanicar, nombre artístico de Juan Ignacio Caruso, es un actor, cantante y streamer argentino, qu se sumó a Gran Hermano Generación Dorada y que saltó a la fama mundial por su papel en La Sociedad de la Nieve , la película inspirada en la Tragedia de los Andes.

Interpretó a Álvaro Mangino en la exitosa película de 2023 dirigida por Juan Antonio Bayona . “Me colé un poco en los Oscars. Estaba la posibilidad de ir a Los Ángeles, me las ingenié para meterme, conocer gente y me colé en todos lados”, reveló en su presentación para la competencia de Telefe .

El joven nacido en Moreno, Buenos Aires, se define como “un fanático del juego”, razón más que suficiente para inscribirse en una competencia como Gran Hermano Generación Dorada .

Luego de su impacto en el cine, consolidó una fuerte comunidad en redes sociales gracias a su personalidad carismática, sus streams y su contenido musical. En 2024 lanzó su primer single, “PORÁI”, con el que inició su etapa como artista pop bajo el nombre Juanicar.

La película de Tragedia de los Andes

El 13 de octubre de 1972, el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya se estrelló en los Andes con 45 almas a bordo. Después de 72 días, sólo 16 sobrevivieron a la denominada Tragedia de los Andes.

La película cuenta la historia dl vuelo de un equipo de rugby se estrella en un glaciar de los Andes. Los pocos pasajeros que sobreviven al accidente se encuentran en uno de los entornos más difíciles del mundo para sobrevivir.