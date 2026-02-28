sábado 28 de febrero de 2026
Escribinos
28 de febrero de 2026
Unas fichas.

Brilló en una película y se sumó a Gran Hermano Generación Dorada

Juanicar fue uno de los protagonistas de la película basada en el Tragedia de los Andes y va por todo en Gran Hermano Generación Dorada.

Juanicar se metió en la casa de Gran Hermano Generación Dorada.&nbsp;

Juanicar se metió en la casa de Gran Hermano Generación Dorada. 

Juanicar, nombre artístico de Juan Ignacio Caruso, es un actor, cantante y streamer argentino, qu se sumó a Gran Hermano Generación Dorada y que saltó a la fama mundial por su papel en La Sociedad de la Nieve, la película inspirada en la Tragedia de los Andes.

Interpretó a Álvaro Mangino en la exitosa película de 2023 dirigida por Juan Antonio Bayona. “Me colé un poco en los Oscars. Estaba la posibilidad de ir a Los Ángeles, me las ingenié para meterme, conocer gente y me colé en todos lados”, reveló en su presentación para la competencia de Telefe.

Lee además
Nominaron por primera vez en Gran Hermano Generación Dorada. 
Todo o nada.

Gran Hermano Generación Dorada: quiénes son los primeros nominados
Divina Gloria dejó Gran Hermano Generación Dorada. 
Preocupación.

Gran Hermano: qué pasará con Divina Gloria tras su salida de la casa

Luego de su impacto en el cine, consolidó una fuerte comunidad en redes sociales gracias a su personalidad carismática, sus streams y su contenido musical. En 2024 lanzó su primer single, “PORÁI”, con el que inició su etapa como artista pop bajo el nombre Juanicar.

image
La película en la que trabajo un jugador de Gran Hermano Generación Dorada.

La película en la que trabajo un jugador de Gran Hermano Generación Dorada.

La película de Tragedia de los Andes

El 13 de octubre de 1972, el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya se estrelló en los Andes con 45 almas a bordo. Después de 72 días, sólo 16 sobrevivieron a la denominada Tragedia de los Andes.

La película cuenta la historia dl vuelo de un equipo de rugby se estrella en un glaciar de los Andes. Los pocos pasajeros que sobreviven al accidente se encuentran en uno de los entornos más difíciles del mundo para sobrevivir.

Temas
Seguí leyendo

Gran Hermano Generación Dorada: quiénes son los primeros nominados

Gran Hermano: qué pasará con Divina Gloria tras su salida de la casa

De qué falleció el papá de Daniela de Lucía de Gran Hermano

Luisana Lopilato protagonizará la nueva película de Damián Szifron

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Mauricio Macri y Juliana Awada con el el Rey de España. 
Son rumores.

Qué dijo Juliana Awada sobre los rumores de romance con Felipe VI

Las más leídas

Te Puede Interesar

Juanicar se metió en la casa de Gran Hermano Generación Dorada.  video
Unas fichas.

Brilló en una película y se sumó a Gran Hermano Generación Dorada