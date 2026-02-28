sábado 28 de febrero de 2026
Tras el video viral.

Le sacaron el celular a la "presa influencer" en la cárcel de Lomas de Zamora

Luego del festejo de su último cumpleaños en la Unidad Penitenciaria 40 de Lomas de Zamora, decidieron retirarle el celular a la presa influencer.

Le retiraron el celular a María Paola Galeano, la presa influencer que se hizo famosa por subir videos desde la Unidad Penitenciaria Nº40 de Lomas de Zamora. En los últimos días se volvió viral al mostrar su fiesta de cumpleaños.

La joven, que lleva 13 años detenida, había sorprendido a todos por la manera en que festejó su último cumpleaños tras las rejas, ya que en unos meses cumplirá su condena y recuperará la libertad. Junto a sus compañeras de celda, celebró con un equipo de música, un mantel dorado, flores y una gran cantidad de globos rosas, dorados.

Paola Galeano mostró su festejo de cumpleaños.
Paola Galeano.

El video no tardó en volverse viral en las redes sociales, generando todo tipo de repercusiones: desde comentarios de indignación hasta manifestaciones de apoyo por parte de sus miles de seguidores. Sin embargo, tuvo consecuencias.

El cumpleaños de Paola Galeano en la cárcel de Lomas de Zamora.

La presa influencer de Lomas de Zamora, sin celular

Agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense procedieron a requisar la celda de Paola y le sacaron su teléfono celular, según consignó Infobae. El procedimiento se habría realizado el miércoles por la tarde, ya que desde ese momento no volvió a contestar los mensajes.

En la cárcel de Lomas de Zamora ya le habían retirado su celular en agosto del año pasado, poco después de que concediera una entrevista contando su historia. Esa nota hizo que se viralizara aún más su contenido en redes sociales. Actualmente, 206.400 usuarios siguen a Paola en TikTok y otros 169.000 la acompañan en Facebook.

Galeano fue detenida en 2014 como partícipe necesaria de un homicidio en ocasión de robo ocurrido en 2013. El hombre asaltado, Carlos Gauna, fue asesinado por delincuentes mientras intentaban robarle la camioneta. La investigación determinó que Paola habría señalado a la víctima, por lo cual fue condenada a 13 años y cuatro meses de prisión.

