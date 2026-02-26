La "presa influencer" de Lomas se volvió viral: festejó su último cumpleaños en la cárcel

María Paola Galeano , la interna que se convirtió en influencer por los videos que sube desde la Unidad Penitenciaria Nº40 de Lomas de Zamora , se volvió viral una vez más al mostrar la fiesta del último cumpleaños que pasará en la cárcel.

La joven lleva 13 años detenida y hace tiempo que se convirtió en una celebridad en redes sociales. En esta oportunidad, sorprendió a todos por la manera en que festejó su cumpleaños tras las rejas. Una fecha especial, ya que está a pocos meses de cumplir su condena y recuperar la libertad .

En una serie de fotos y videos que subió a su cuenta de TikTok , la " presa influencer " se mostró celebrando junto a sus compañeras de celda con una decoración a la que no le faltó nada. Música, un mantel dorado, flores y una gran cantidad de globos rosas, dorados y negros formaron parte del pomposo festejo.

“ ¡Mi último cumpleaños en la cárcel! 12 cumpleaños encerrada. Basta para mí y pronto para todos”, posteó Paola en una de las publicaciones. Su condena a 13 años y cuatro meses de prisión está cerca de terminarse.

Las imágenes del festejo no tardaron en volverse virales en las redes sociales y sumaron miles de vistas. Como siempre, entre los miles de comentarios se podía encontrar de todo. Desde mensajes de reprobación e indignación, hasta palabras de apoyo para salir adelante y soportar el encierro.

paola El festejo de Paola junto a algunas compañeras de celda en la Unidad 40 de Lomas de Zamora.

Quién es Paola Galeano

Durante la pandemia, Paola aprovechó el encierro para bailar los hits del momento y subirlos a TikTok y Facebook. En los videos se muestra junto a sus compañeras dentro de la celda, en el patio de la cárcel y otros lugares del pabellón, pintado de rosa. Además de bailar, responde preguntas sobre su estadía en prisión y graba algunos videos cómicos.

Desde el encierro creó el hashtag #barrioprivado para identificar sus videos. Hoy hay 206.400 usuarios que siguen a Paola en Tik Tok y otros 169.000 la acompañan en Facebook.

Por qué está detenida Paola

Por mucho tiempo, la pregunta que más repetía en los comentarios era la más obvia: "¿Por qué estás presa?". Galeano fue detenida en 2014 como partícipe necesaria de un homicidio en ocasión de robo ocurrido en 2013. El hombre asaltado, Carlos Gauna, fue asesinado por delincuentes mientras intentaban robarle la camioneta.

La investigación determinó que Paola habría señalado a la víctima. “Yo no maté a nadie. Yo estuve en un hecho en el cual falleció alguien, pero yo no lo hice. Sí me hago cargo del robo y de haber estado ahí y no estoy orgullosa de eso. Yo hoy no soy la misma de antes, mi mente piensa y actúa diferente”, comentó la propia Paola sobre su situación en un comentario en TikTok.