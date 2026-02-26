Recuperan un auto robado en Lomas de Zamora y detienen al conductor: tenía antecedentes

Un joven de 29 años fue detenido en la ciudad de Pergamino, luego de que lo sorprendieran con un auto robado en Lomas de Zamora. Tenía varios antecedentes penales.
El vehículo tenía pedido de secuestro activo por un robo cometido en Lomas. El detenido le colocó una patente falsa. Habría estado involucrado en un robo.
Todo empezó cuando efectivos de la DDI de Pergamino investigaban un robo en un country de la zona, donde delincuentes habían ingresado a la casa de un matrimonio. Siguiendo el rastro de los vehículos que habrían participado del hecho, llegaron al barrio La Guarida, donde observaron dos autos estacionados en la calle.
Los policías notaron que había algunas irregularidades en las patentes, por lo que procedieron a inspeccionarlos. No tardaron en descubrir que ambos vehículos habían sido robados y que eran propiedad de un joven con antecedentes.
Uno de los rodados era un Toyota Etios que tenía pedido de secuestro activo desde julio de 2023 por “robo agravado”, solicitado por la Unidad Funcional de Instrucción N°5 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Además, había una camioneta Renault Duster con pedido de secuestro desde febrero de 2024, a requerimiento de la UFI N° 5 de La Matanza, por el mismo delito.
Ante esta situación, procedieron a identificar al sujeto que se hallaba junto a los vehículos. Se trataba de un joven de 29 años, quien registraba varios antecedentes penales por delitos contra la propiedad y las personas.
Los uniformados requisaron el auto y la camioneta, y encontraron una vaina servida calibre 22 y documentación apócrifa de ambos vehículos.
A partir de la evidencia recolectada, y teniendo en cuenta la presunta participación de ambos vehículos en el robo investigado, la fiscalía interviniente ordenó la detención del joven, por los delitos de "encubrimiento" e "infracción al artículo 289 del Código Penal".