Recuperan un auto robado en Lomas de Zamora y detienen al conductor: tenía antecedentes

Uno de los autos había sido robado en Lomas de Zamora.

Un joven de 29 años fue detenido en la ciudad de Pergamino , luego de que lo sorprendieran con un auto robado en Lomas de Zamora . Tenía varios antecedentes penales.

Todo empezó cuando efectivos de la DDI de Pergamino investigaban un robo en un country de la zona, donde delincuentes habían ingresado a la casa de un matrimonio. Siguiendo el rastro de los vehículos que habrían participado del hecho, llegaron al barrio La Guarida, donde observaron dos autos estacionados en la calle .

Los policías notaron que había algunas irregularidades en las patentes , por lo que procedieron a inspeccionarlos. No tardaron en descubrir que ambos vehículos habían sido robados y que eran propiedad de un joven con antecedentes.

Uno de los rodados era un Toyota Etios que tenía pedido de secuestro activo desde julio de 2023 por “robo agravado” , solicitado por la Unidad Funcional de Instrucción N°5 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora . Además, había una camioneta Renault Duster con pedido de secuestro desde febrero de 2024, a requerimiento de la UFI N° 5 de La Matanza, por el mismo delito.

Ante esta situación, procedieron a identificar al sujeto que se hallaba junto a los vehículos. Se trataba de un joven de 29 años, quien registraba varios antecedentes penales por delitos contra la propiedad y las personas.

Los uniformados requisaron el auto y la camioneta, y encontraron una vaina servida calibre 22 y documentación apócrifa de ambos vehículos.

A partir de la evidencia recolectada, y teniendo en cuenta la presunta participación de ambos vehículos en el robo investigado, la fiscalía interviniente ordenó la detención del joven, por los delitos de "encubrimiento" e "infracción al artículo 289 del Código Penal".