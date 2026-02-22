Detienen a tres sospechosos por el robo a una joyería en el centro de Lomas de Zamora

Detuvieron a tres sospechosos por un robo boquetero a una joyería en la Galería Oliver, en el centro de Lomas de Zamora. Entre los involucrados había un exmiembro de la Gendarmería Nacional Argentina.
El robo había ocurrido dentro de una conocida galería de la peatonal Laprida. Los ladrones hicieron un boquete para llevarse joyas y relojes.
Detuvieron a tres sospechosos por un robo boquetero a una joyería en la Galería Oliver, en el centro de Lomas de Zamora. Entre los involucrados había un exmiembro de la Gendarmería Nacional Argentina.
El caso ocurrió el pasado 25 de enero. Un grupo de delincuentes elaboró una compleja ingeniería para ingresar a una joyería y relojería ubicada dentro de la Galería Oliver, la cual tiene ingresos por la peatonal Laprida, la avenida Meeks y la calle España.
Según informaron fuentes policiales a La Unión, los ladrones hicieron un boquete que conectaba con un terreno lindero y lo usaron para sacar varias joyas y relojes. Además, rompieron la vidriera del local.
Tras la denuncia del hecho, la investigación quedó a cargo de la SubDDI de Lomas de Zamora. Los efectivos analizaron las cámaras de seguridad y diversas comunicaciones telefónicas para identificar a los tres delincuentes que habían cometido el robo.
Las averiguaciones llevaron a los investigadores a tres domicilios ubicados en Munro y Vicente López, en la zona norte del Conurbano bonaerense. Desde el Juzgado de Garantías N°6 de Lomas ordenaron allanamientos de urgencia.
En los operativos, la Policía logró atrapar a los tres presuntos ladrones. Se trataba de un joven de 22 años, su padre de 58 y un exintegrante de la Gendarmería Nacional, de 30 años. Además, incautaron relojes robados en la joyería, un Peugeot 207 utilizado en el robo, armas de utilería, guantes y vestimenta de Gendarmería, entre otros elementos.
Los tres detenidos quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N°19 de Lomas de Zamora, imputados por “robo agravado”.