domingo 22 de febrero de 2026
Capturados.

Detienen a tres sospechosos por el robo a una joyería en el centro de Lomas de Zamora

El robo había ocurrido dentro de una conocida galería de la peatonal Laprida. Los ladrones hicieron un boquete para llevarse joyas y relojes.

La DDI de Lomas de Zamora detuvo a tres sospechosos.

El caso ocurrió el pasado 25 de enero. Un grupo de delincuentes elaboró una compleja ingeniería para ingresar a una joyería y relojería ubicada dentro de la Galería Oliver, la cual tiene ingresos por la peatonal Laprida, la avenida Meeks y la calle España.

Principio de incendio.

Susto en el centro de Lomas: chispas, humo y fuego en la Galería Oliver
Tras las rejas.

Detienen en Lomas a un joven acusado de un violento robo en Echeverría

Según informaron fuentes policiales a La Unión, los ladrones hicieron un boquete que conectaba con un terreno lindero y lo usaron para sacar varias joyas y relojes. Además, rompieron la vidriera del local.

Tras la denuncia del hecho, la investigación quedó a cargo de la SubDDI de Lomas de Zamora. Los efectivos analizaron las cámaras de seguridad y diversas comunicaciones telefónicas para identificar a los tres delincuentes que habían cometido el robo.

Tres detenidos por el robo

Los tres sospechosos detenidos por el robo en la Galería Oliver.

Las averiguaciones llevaron a los investigadores a tres domicilios ubicados en Munro y Vicente López, en la zona norte del Conurbano bonaerense. Desde el Juzgado de Garantías N°6 de Lomas ordenaron allanamientos de urgencia.

En los operativos, la Policía logró atrapar a los tres presuntos ladrones. Se trataba de un joven de 22 años, su padre de 58 y un exintegrante de la Gendarmería Nacional, de 30 años. Además, incautaron relojes robados en la joyería, un Peugeot 207 utilizado en el robo, armas de utilería, guantes y vestimenta de Gendarmería, entre otros elementos.

Los tres detenidos quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N°19 de Lomas de Zamora, imputados por “robo agravado”.

