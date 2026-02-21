La hija de un funcionario judicial de Lomas de Zamora, detenida con una camioneta robada y patente trucha

Una mujer de 32 años, hija de un funcionario judicial de Lomas de Zamora , fue detenida en la localidad de Guernica por manejar un auto con pedido de secuestro por robo, que tenía la patente y los papeles "truchos".

La sospechosa fue interceptada en Avenida Capitán Olivera y 125 por personal de la Policía Local de Presidente Perón, que inpeccionaron el vehículo y advirtieron las irregularidades.

Según precisaron fuentes policiales a La Unión , los efectivos detuvieron la marcha de una Nissan Frontier . Al veríficar el número de chasis constataron que había sido sustraído en mayo del 2023 y tenía pedido de secuestro solicitado por la División Comisaría Vecinal N° 10 de la Ciudad de Buenos Aires.

Además, los uniformados detectaron que tanto las chapas patentes como la cédula del automotor eran apócrifas y que la numeración de chasis se encontraba adulterada.

La detenida es hija de un funcionario judicial de Lomas de Zamora.

La detenida fue liberada

Los funcionarios policiales secuestraron la camioneta con patente trucha y la trasladaron a la comisaría, al igual que la conductora, quien estuvo varias horas demorada, hasta que fue liberada.

La mujer fue imputada por el delito de "encubrimiento", en una causa a cargo de la UFI 1 Descentralizada de Presidente Perón, dependiente del Departamento Judicial de La Plata.