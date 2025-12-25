Un auto robado en Lomas de Zamora fue recuperado en Entre Ríos

Un auto que había sido robada en Lomas de Zamora fue recuperado en la provincia de Entre Ríos . El conductor fue demorado por la Policía y luego lo dejaron en libertad.

Todo ocurrió en el marco de los operativos de control que se realizaban en la Ruta Nacional N°14 . Efectivos policiales pararon varios vehículos para cumplir las tareas de prevención, pidiendo documentación a cada automovilista.

A primera hora de la mañana, detuvieron un Volkswagen Voyage, conducido por un hombre de 52 años , quien venía de la zona sur del Conurbano. Tenía domicilio registrado en Quilmes . Al chequear los datos del auto en el sistema informático, se dieron cuenta de que era robado.

El sistema mostró un pedido de secuestro vehicular vigente por el delito de “ robo ” desde el 13 de mayo de este año, solicitado por la Unidad Funcional de Instrucción N°11 de Lomas de Zamora.

Ante esta situación, la Unidad Fiscal de Chajarí intervino en el caso y ordenó llevar a la comisaría local al conductor, identificarlo y secuestrar el auto, para investigar cómo llegó hasta Entre Ríos tras haber sido robado en Lomas. El conductor fue identificado en la causa y luego dejado en libertad.

En varias oportunidades se encontraron vehículos robados en Lomas en ese mismo puesto de control. En marzo se había recuperado un Peugeot 504 en una situación idéntica. Lo mismo volvió a ocurrir en agosto, con una Volkswagen Surán. El mes pasado, recuperaron una una Renault Sandero Stepway.