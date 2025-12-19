Robaban camionetas de alta gama y operaban en Llavallol: hay siete detenidos

Después de varios meses de investigación, desarticularon una banda dedicada al robo de camionetas de alta gama que tenía una de sus bases en la localidad de Llavallol, Lomas de Zamora. Hubo siete detenidos y se identificaron a más integrantes que son buscados por la Policía.

La pesquisa empezó en marzo de este año y fue dirigida por el Departamento Judicial de Quilmes. Los investigadores tenían el dato de que había una organización criminal dedicada al robo y la comercialización ilegal de camionetas Toyota Hilux y Mercedes-Benz.

Persecución. Robaron una camioneta en Fiorito y los atraparon en Luis Guillón

Detenidos. Robaron una camioneta del correo en Lomas y cayeron por un insólito detalle

Según se pudo establecer, los robos se cometían generalmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para luego desguazarlos, adulterarlos y guardarlos en distintos domicilios del Conurbano: los llevaban al partido de Lomas de Zamora , más precisamente a Llavallol , y tenían otros depósitos en Florencio Varela , Berazategui , Moreno y General Rodríguez .

La banda tardaba unos tres días en modificar las numeraciones registrales de las camionetas, elaboraban documentación falsa y preparaban todo para la venta.

Siete detenidos por el robo de camionetas

allanamiento La banda operaba en Llavallol y en otros puntos del Conurbano.

A partir de la información obtenida, la Policía Bonaerense realizó allanamientos en los domicilios sospechosos y logró detener a siete personas, señaladas como integrantes de la banda.

En los operativos se secuestraron ocho vehículos de alta gama que habían sido robados recientemente, elementos de imprenta utilizados para falsificar stickers identificatorios, diez kits de seguridad de Toyota Hilux, computadoras para el arranque de las camionetas y centenares de llaves alteradas.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia, imputados por el delito de “asociación Ilícita”. Además, se emitieron órdenes de captura para otros dos sospechosos que permanecen prófugos y son buscados por la Policía.