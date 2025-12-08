Robaron una camioneta en Villa Fiorito y los atraparon en Luis Guillón

Detuvieron a dos delincuentes que habían robado una camioneta en la localidad de Villa Fiorito . Los atraparon tras una persecución que terminó en Luis Guillón , en el partido de Esteban Echeverría .

Todo empezó cuando los ladrones sustrajeron el vehículo en Fiorito . Luego de que la víctima hiciera la denuncia, el robo quedó asentado en el sistema informático. Ese detalle fue clave para encontrar la camioneta.

El Anillo Digital de Esteban Echeverría detectó el ingreso de la camioneta a ese partido y emitió una alerta a la Policía Bonaerense para interceptarla. Rápidamente se organizó un operativo con el fin de rodear a los delincuentes.

Efectivos policiales empezaron a perseguir a la camioneta y el recorrido se extendió hasta la esquina de Mendiondo y José Hernández , en Luis Guillón, a pocas cuadras del límite con Llavallol . Allí, dos sospechosos bajaron del vehículo, intentaron escapar corriendo y trataron de esconderse en una casa, pero fueron detenidos.

La camioneta robada en Villa Fiorito fue detectada por el lector de patentes.

Al revisarlos, la Policía les secuestró una yuga, una herramienta utilizada para abrir los autos. También les incautaron dos teléfonos celulares que serán peritados.

Los delincuentes fueron trasladados a la Comisaría 2ª de Luis Guillón y quedaron a disposición de la fiscalía interviniente. Se informó la recuperación del vehículo a la Justicia de Lomas de Zamora.