martes 25 de noviembre de 2025
23 de noviembre de 2025
Brutal agresión.

Fiorito: tres personas baleadas en un aparente ajuste de cuentas

Ocurrió en la noche del sábado. Hay un herido grave en la UPA de Villa Fiorito. Intervino la Policía Local de Lomas de Zamora.

La víctima trabajaba en la Policía Local de Lomas.

Tres personas fueron atacadas a balazos en un violento episodio ocurrido anoche en la localidad de Villa Fiorito. Hay un herido en grave estado. Los investigadores creen que el agresor quiso tomarse venganza por una deuda de dinero que mantenían las víctimas.

El hecho ocurrió cerca de la medianoche del sábado en el cruce de las calles Pío Baroja y Necol, a cuatro cuadras de la Terminal de Ómnibus de Puente La Noria. En el lugar se habría desarrollado una pelea que terminó a los tiros.

Según informaron fuentes del caso a La Unión, un sujeto armado le disparó a una mujer y a dos hombres, efectivos de la Policía Local de Lomas de Zamora y solicitaron una ambulancia para los heridos.

Balacera en Villa Fiorito: un herido grave

bala
Una de las balas secuestradas tras la agresión en Villa Fiorito.

La mujer recibió un disparo en la rodilla y uno de los hombres fue herido en su pie izquierdo. La peor parte se la llevó el muchacho restante: las balas impactaron en su estómago y en su pierna.

Los heridos fueron trasladados a la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Fiorito. Por el momento, se desconoce el estado de salud de cada uno.

Los investigadores tomaron testimonios en la zona para conocer el motivo de la brutal agresión. Por el momento, la principal hipótesis es que el agresor reclamó una deuda de dinero y decidió atacar a balazos a estas tres personas en un aparente ajuste de cuentas.

