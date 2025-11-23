martes 25 de noviembre de 2025
23 de noviembre de 2025
Del martes 25 al viernes 28.

Atenderán gratis a las mascotas con operativos en Fiorito

El tráiler del Hospital de Animales del Municipio brindará servicios en la Sociedad de Fomento Roberto Arlt.

Los vecinos de Fiorito podrán atender a sus mascotas.

Para atender gratis a las mascotas de los vecinos, el trailer del Hospital de Animales del Municipio recorre instituciones y espacios públicos de distintos barrios. En los próximos días habrá operativos en Fiorito.

Del martes 25 al viernes 28, en el horario 9 a 13, realizarán jornadas en la Sociedad de Fomento Roberto Arlt ubicada sobre la calle Necol 934. Por orden de llegada, los profesionales aplicarán vacunas antirrábicas a perros y gatos, desparasitaciones y retiro de puntos de cirugías.

La información sobre los animales en adopción se publica en redes.
Impulsado por el Municipio

Lomas: cómo funciona el programa de Adopción Consciente de Animales
Ver saludables a las mascotas y felices a sus dueños les da, tanto a Pablo como a Alejandro, una inmensa satisfacción.
Feliz DÍA

Veterinarios: entre la vocación, los desafíos y el amor por los animales

Los vecinos también podrán pedir turnos para castraciones en el hospital. "Llevé a mi perra a vacunar y desparasitar en uno de los operativos que se hicieron en Llavallol. La atención fue muy buena y es importante que sea gratuita en este contexto donde los gastos y los precios son cada vez más altos", destacó Lucía Aguirre, una vecina que se acercó al Club Barrio Enz.

El trailer estuvo durante los últimos meses en el Club Juventud Unida, Centro de Jubilados Ayúdame a Vivir, Plaza San Martín, Plaza Malvinas Argentinas, Plaza Libertad, Espacio Cultural Minga, CFP Nº406, CIC 17 de Noviembre, Parque Finky, Club Villa Recreo, Club La Perla, Asociación Civil Manos que Ayudan, Sociedad de Fomento Villa Ratti y en el Centro de Jubilados Sol de Turdera, entre otros lugares.

Un lugar de referencia para la atención de las mascotas

Ubicado sobre la Avenida 12 de Octubre al 1100, Lomas tiene un Hospital de Animales con tres consultorios, un área de fluido-terapia, un quirófano y un sector pre y postquirúrgico para hacer el seguimiento adecuado tras las intervenciones. Tanto la vacunación antirrábica como la desparasitación se brindan de lunes a viernes, de 8 a 18, y los sábados, domingos y feriados, de 9 a 12. La atención es por orden de llegada y sin turno previo.

"Aplicamos la vacuna antirrábica de manera gratuita, que se debe renovar una vez por año tanto para felinos como para caninos, y también realizamos la desparasitación de gatos y perros (cachorros y adultos). Estos servicios mejoran la calidad de vida de los animales y previenen enfermedades", indicó la directora del hospital, Analía Tenaglia.

