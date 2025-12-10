miércoles 10 de diciembre de 2025
10 de diciembre de 2025
De festejo.

Wanda Nara mostró los regalos más tiernos que recibió en su cumple

Wanda Nara cumplió 39 años y sus cinco hijos, incluyendo los que tuvo con Maxi López y Mauro Icardi, la sorprendieron y emocionaron.

Wanda Nara, de festejo.&nbsp;

La conductora de MasterChef Celebrity, de Telefe, luego de un tendal de escándalos, está actualmente está enfocada en el amor de sus cinco hijos.

image

El regalo de las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi

De esta forma, en los primeros minutos del día Wanda Nara mostró en sus Instagram Stories las sorpresas que sus hijas Isabella y Francesca de su relación con Mauro Icardi, le prepararon para este día tan especial.

Con una pequeña torta casera y dos cartas a mano, las dos nenas emocionaron por completo a su mamá en el día de su cumpleaños.

Con la frase "exploto de amor", Wanda Nara fotografió las cartas que sus hijas escribieron especialmente para ella, con dibujos de corazones, globos y guirnaldas las chicas le recordaron cuánto la aman.

image

La sorpresa de los hijos de Wanda nara y Maxi López

Mientras que sus hijos varones, de su relación con Maxi López, tampoco se quedaron atrás, y ya más grandes ellos, optaron por saludarla a través de tres historias virtuales por separado.

Mientras que Benedicto optó por publicar una postal de él en brazos de su mamá, le dedicó un "Feliz cumple te amo"; Constantino compartió una selfie suya de pequeño junto a Nara, a la que le escribió "Feliz cumpleaños a la mejor", al tiempo que por el lado Valentino, fue su novia Carola Sánchez Aloe la encargada de subir un postal junto al adolescente y su famosa madre bajo el saludo "Feliz cumple Wan, te adoro".

Como era de prever, Wanda Nara reposteó orgullosa y feliz las publicaciones de sus chicos en un claro gesto de dejar en claro cuáles son sus prioridades en este momento de su vida.

Por  Diario La Unión

