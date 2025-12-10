Wanda Nara mostró los regalos más tiernos que recibió en su cumple

Este miércoles 10 de diciembre Wanda Nara está cumpliendo sus primeros 39 años y celebró esta fecha junto a su legión de fieles seguidores Instagram, donde mostró los tiernos regalos que recibió en los primeros días de esta fecha tan especial.
Wanda Nara cumplió 39 años y sus cinco hijos, incluyendo los que tuvo con Maxi López y Mauro Icardi, la sorprendieron y emocionaron.
La conductora de MasterChef Celebrity, de Telefe, luego de un tendal de escándalos, está actualmente está enfocada en el amor de sus cinco hijos.
De esta forma, en los primeros minutos del día Wanda Nara mostró en sus Instagram Stories las sorpresas que sus hijas Isabella y Francesca de su relación con Mauro Icardi, le prepararon para este día tan especial.
Con una pequeña torta casera y dos cartas a mano, las dos nenas emocionaron por completo a su mamá en el día de su cumpleaños.
Con la frase "exploto de amor", Wanda Nara fotografió las cartas que sus hijas escribieron especialmente para ella, con dibujos de corazones, globos y guirnaldas las chicas le recordaron cuánto la aman.
Mientras que sus hijos varones, de su relación con Maxi López, tampoco se quedaron atrás, y ya más grandes ellos, optaron por saludarla a través de tres historias virtuales por separado.
Mientras que Benedicto optó por publicar una postal de él en brazos de su mamá, le dedicó un "Feliz cumple te amo"; Constantino compartió una selfie suya de pequeño junto a Nara, a la que le escribió "Feliz cumpleaños a la mejor", al tiempo que por el lado Valentino, fue su novia Carola Sánchez Aloe la encargada de subir un postal junto al adolescente y su famosa madre bajo el saludo "Feliz cumple Wan, te adoro".
Como era de prever, Wanda Nara reposteó orgullosa y feliz las publicaciones de sus chicos en un claro gesto de dejar en claro cuáles son sus prioridades en este momento de su vida.