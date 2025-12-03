Fiorito: condenaron a 18 años de cárcel a un hombre acusado de abuso sexual hacia su hija

El juicio fue desarrollado en los Tribunales de Lomas de Zamora .

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Lomas de Zamora condenó a 18 años de prisión a Fernando Mansilla , el hombre considerado culpable de abuso sexual en contra de su hija, y que había sido detenido la semana pasada por los hechos denunciados en 2015 en Villa Fiorito .

Luego de los alegatos de la última audiencia , donde el fiscal Andrés Santos Procopio solicitó la pena de 21 años de cárcel para el imputado, el veredicto del juicio fue dictado este miércoles al mediodía.

Según consta en el fallo, al que accedió La Unión , Mansilla fue declarado autor de los delitos de "abuso sexual gravemente ultrajante y con acceso carnal agravado por el vínculo, y por haber sido cometido contra una menor de 18 años aprovechando la situación de convivencia preexistente con la misma".

La resolución fue dada a conocer vía zoom, para evitar nuevos incidentes. Vale la pena remarcar que días atrás, la madre de la víctima y las personas que la acompañan habrían tenido que retirarse con custodia policial para evitar ser agredidas.

Familiares del imputado convocaron a una marcha en la puerta del Departamento Judicial de Lomas, donde defendieron su inocencia, y reclamaron su liberación, bajo la consigna de "basta de denuncias falsas". No obstante, el fallo de los jueces fue determinante.

Tras el arresto de su progenitor, la víctima, que ahora tiene 16 años, se desahogó a través de sus redes sociales. "Después de 10 años, se hizo justicia", manifestó la menor, que declaró durante el proceso en el que fue juzgado el sujeto ahora condenado.

La denuncia por abuso sexual

La madre de la menor denunció en 2015 que su hija, que tenía 5 años, fue abusada sexualmente por su padre. Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido desde la grave acusación, la causa estuvo estancada durante años.

En septiembre de 2023, el fiscal Sebastián Bisquert, de la UFI 9 de Lomas de Zamora solicitó la detención del imputado. No obstante, esto no ocurrió y llegó libre al juicio.