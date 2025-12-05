viernes 05 de diciembre de 2025
Tiene miedo.

La familia de una nena abusada denuncia amenazas en Fiorito

Fernando Mansilla fue condenado a 18 años de cárcel por abusar de su hija. La mujer que denunció el caso ocurrido en Fiorito en 2015 ahora sería amenazada.

Por Diario La Unión
La Justicia investiga las amenazas de la mujer que denunció el caso de abuso sexual en Fiorito.

La mujer que denunció por abuso sexual a Fernando Mansilla, el hombre condenado el pasado miércoles a 18 años de prisión, luego de ser declarado culpable del aberrante hecho en contra de su hija en Villa Fiorito, acusó de amenazas a los familiares del imputado.

Según la denuncia de Verónica Figueroa, la madre de la menor, todo comenzó el pasado 27 de noviembre, cuando el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Lomas de Zamora ordenó la detención del imputado. Ese día, habría tenido que retirarse custodiada del juicio para no ser agredida por los familiares de Mansilla.

Posteriormente, el acoso continuó vía redes sociales. Sin embargo, Verónica teme tener que volver a mudarse por miedo a represalias del entorno del su expareja.

"Dicen que me van a colgar a mí, que quieren irme a buscar a mi casa, que hay que colgarme tanto a mí, como a los jueces, y a los fiscales", manifestó la denunciante, en su testimonio aportado a la Justicia.

Abuso Fiorito
El documento de la condena por abuso sexual.

El documento de la condena por abuso sexual.

En total, son ocho las personas denunciadas, que ahora tienen vigente una restricción perimetral que les prohíbe acercarse a las víctimas. Además, la medida cautelar incluye la prohibición de mantener todo tipo de contacto por cualquier vía y cualquier forma de hostigamiento.

Los acusados tampoco pueden exponer, disponer ni divulgar la imagen, datos o información de la adolescente de 16 años en medios de comunicación, sean televisivos, radiales, gráficos y redes sociales. El caso está a cargo del juez de Garantías 3 de Lomas, Gustavo Gaig.

El juicio por abuso sexual

El pasado miércoles, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Lomas de Zamora condenó a 18 años de prisión a Fernando Mansilla, el hombre considerado culpable de abuso sexual en contra de su hija, y que había sido detenido la semana pasada por los hechos denunciados en 2015 en Villa Fiorito.

Según consta en el fallo, al que accedió La Unión, Mansilla fue declarado autor de los delitos de "abuso sexual gravemente ultrajante y con acceso carnal agravado por el vínculo, y por haber sido cometido contra una menor de 18 años aprovechando la situación de convivencia preexistente con la misma".

