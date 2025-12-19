viernes 19 de diciembre de 2025
Aseguran que Ian Lucas y Evangelina Anderson pasarían las Fiestas juntos

En medio de los crecientes rumores de romance, contaron que el banfileño Ian Lucas y Evangelina Anderson compartirían estas celebraciones.

Ian Lucas y Evangelina Anderson.&nbsp;

Pochi de Gossipeame fue quien lanzó un enigmático en Puro Show, el programa de El Trece, sobre una famosa que atravesaría un conflicto familiar y que habría decidido pasar la Navidad lejos de su familia.

Ian Lucas y Evangelina Anderson en MasterChef Celebrity. 
Ian Lucas y Evangelina Anderson.
Luego de tirar más datos, la panelista terminó revelando el nombre dee Evangelina Anderson. Según contó, la modelo no estaría atravesando su mejor momento con su familia.

En ese contexto, habría tomado una decisión contundente para las Fiestas. “Evangelina Anderson se iría a otro país a pasar Navidad con Ian Lucas”, afirmó Pochi, dejando a todos estupefactos en el estudio.

Más detalles del romance de Ian Lucas y Evangelina Anderson

Mientras que Matías Vázquez sumó detalles sobre la dinámica de la pareja que se formó en las cocinas de MasterChef Celebrity.

“Este joven está muy mimoso con ella y dicen que a ella la ven perdidamente enamorada de él”, señaló el conductor, alimentando aún más las versiones de un romance que ya venía dando que hablar.

Entonces Pochi marcó una clara diferencia respecto al entorno familiar de la modelo y el de su expareja. “Estoy segura de que Demichelis comparte y pasa tiempo con su familia”, sostuvo.

Mientras que panelista intentó explicar la posible elección desde un lugar empático: “Quiero creer que si no estás bien con tu familia preferís irte con tu pareja a otro lado”.

