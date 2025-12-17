Robaba ruedas en Lomas de Zamora y lo atraparon en Esteban Echeverría

Ruedas y herramientas incautadas al detenido.

Un hombre que robaba ruedas en Lomas de Zamora fue detenido por la Policía Bonaerense en la localidad de 9 de Abril, en el partido de Esteban Echeverría. Le incautaron varias herramientas para cometer este delito.

Según informaron fuentes policiales, el sujeto se dedicaba a sustraer las ruedas de los vehículos en distintos barrios de Lomas, pero no era de la zona. Se ocultaba en una vivienda de un distrito vecino.

La Policía Bonaerense tenía el dato de que el roba ruedas frecuentaba un domicilio en 9 de Abril, por lo que pidieron colaboración al Grupo Táctico de Operaciones de Esteban Echeverría para localizarlo.

La detención del roba ruedas detenido A partir de las imágenes suministradas por el centro de monitoreo local, se logró identificar la vivienda en la que se escondía el acusado. Rápidamente fueron hasta el lugar para detenerlo.

Dentro de la casa encontraron cinco ruedas de distintos autos y camionetas. Además, había varias herramientas utilizadas para este delito: cinco saca tuercas, una pinza corta candados y dos llaves crique. El sujeto detenido fue trasladado a la Comisaría 3ª de Transradio y quedó a disposición de la fiscalía interviniente.

