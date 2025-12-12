Son de Lomas de Zamora y los sorprendieron robando ruedas en Lobos.

Dos hombres oriundos de Lomas de Zamora fueron detenidos en la localidad de Lobos , luego de que los sorprendieran robando una rueda de auxilio de una camioneta.

Según informaron fuentes policiales, todo empezó en el cruce de las calles Presidente Perón y Circunvalación . Un joven de 22 años y un hombre de 38 fueron vistos merodeando la zona en actitud sospechosa .

Ambos sujetos se movilizaban en un Fiat Uno color gris. La Policía local notó que habían robado la rueda de auxilio de una Peugeot Partner que estaba estacionada.

Tras confirmar el robo , efectivos policiales procedieron a identificar a los roba ruedas . Supieron que no eran del barrio, sino que ambos tenían domicilio en Lomas de Zamora . Durante el procedimiento, la Policía secuestró elementos vinculados al robo que fueron incorporados como prueba.

Inmediatamente, los delincuentes fueron trasladados a la Comisaría 1ª de Lobos. Horas después, los llevaron a declarar ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº1 de Saladillo.

Fue así como el Juzgado de Garantías local ordenó que ambos delincuentes quedaran detenidos. Se les inició una causa por el delito de robo.