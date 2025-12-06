Lomas de Zamora: robaron una camioneta del correo y cayeron por un insólito detalle

Detuvieron a un grupo de delincuentes que había robado una camioneta de una empresa de correo en Lomas de Zamora . Los atraparon en la localidad de Ingeniero Budge luego de un insólito descuido de la banda. Hubo nueve personas arrestadas.

Todo empezó cuando los ladrones interceptaron una Fiat Doblo, perteneciente a la empresa Andreani , mientras transportaba paquetes que debía entregar. Los delincuentes hicieron bajar al chofer y escaparon con el vehículo.

Efectivos de la Sub DDI de Lomas de Zamora fueron alertados del robo y empezaron a buscar a los ladrones, con apoyo de la Policía Local y de la Fuerza Barrial de Aproximación.

A los policías no les llevó mucho tiempo encontrar la camioneta, ya que los delincuentes no se dieron cuenta de que la Fiat Doblo tenía un sistema de geolocalización . De esa manera, los investigadores siguieron el recorrido de la banda y organizaron un operativo para atrapar a los asaltantes.

Dos de los nueve detenidos por el robo en Lomas de Zamora.

Fue así como llegaron al cruce de O’Higgins y Escobar, en Budge, donde lograron interceptar el vehículo y reducir a los delincuentes. Se trataba de un joven de 26 años y un hombre de 55.

Después de estos primeros arrestos, los investigadores identificaron un domicilio en la calle Unión, entre Cabo Caseres y Leña, donde estaba oculta la mercadería robada de la camioneta de Andreani. Inmediatamente se dirigieron allí para un allanamiento de urgencia.

Más detenidos por el robo

DDI Elementos incautados por la Policía de Lomas de Zamora.

En el lugar encontraron a otros siete miembros de la banda y los detuvieron. Tenían entre 21 y 48 años, según informaron fuentes del caso.

Los agentes incautaron una pistola Bersa niquelada calibre 380 con pedido de secuestro desde 2009, siete balas y un cargador del mismo calibre, una campera de la Policía de la Ciudad y mercadería robada a la víctima.

Los detenidos queadron imputados por “robo agravado por empleo de arma de fuego en poblado y en banda, en concurso real con tenencia ilegal de arma de guerra y secuestros”.